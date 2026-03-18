大學繁星推薦錄取名單今天公告，國立羅東高中今年推薦77名學生，有34人錄取，錄取率44%，其中就讀雙語實驗班的王子晅國中畢業時，會考以4B成績進入羅高就讀，在師長指導及努力研讀下，錄取國立陽明交通大學資訊管理與財務金融學系財務金融組，表現亮眼。

羅東高中今年錄取台大2人、清大1人、交大2人、成大2人、政大2人、台北大學1人，近3成錄取頂大；另外錄取台師大1人、中正1人、中興2人、中央1人、中山1人。

還有4名學生獲第八類群(醫/牙醫學系)第一階段通過，包括陽明交通大學1人、中山醫學大學1人、臺北醫學大學1人、輔仁大學1人，成績優異。

其中，就讀雙語實驗班的王子晅，國小至國中接受華德福教育，具備良好自我探索能力，早早發現對數學的熱情。

他國中會考拿了4B，自評表現普通，選擇進入羅東高中普通班，勇於走出舒適圈；高二轉入雙語班後，在優良師資與積極學習氛圍中穩定精進，善用學校豐富資源與多元活動拓展視野，考出好成績。