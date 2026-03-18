打球、玩社團照樣上台大！ 鳳中繁星33人錄取率飆破8成

大學繁星推薦今天放榜，高雄市鳳山高中有33名學生順利錄取大學，其中最受矚目的是錄取台大電機與土木工程學系的洪愷翊、陳煌諭，兩人不僅學業表現亮眼，更長期投入羽球與排球社團，課業與興趣間取得平衡，「玩社團也能上頂大」。

鳳中共有27人錄取國立大學與醫學相關校系，錄取率達81.8%，另有3人通過醫學、牙醫學系第一階段審查，8人進入台、清、交、成、政等頂尖學府。

校長吳曉暢表示，錄取台大的陳煌諭隨男排校隊闖進全國乙級聯賽決賽十二強，用行動證明投入社團、經營興趣，不會拖累升學，反而能培養出更全面的競爭力。

此外，模聯社社長鄭煦築錄取台師大物理系國際組，大傳社總務長朱育毅、社長林一石，也分別錄取北醫醫學系與東吳政治系，凸顯鳳中學生在學業與社團並進的實力；管樂社幹部吳以誠、林筑與吳宥寬，則分別錄取政大、北醫與長庚，兼顧社團與課業展現高度自律。

除了社團歷練，公共參與、競賽項目同樣表現突出，曾任禮賓生旗手於國語文競賽表現優異的何定潔，通過中國醫牙醫學系一階審查，展現跨領域能力。

學生也不藏私分享準備心法，錄取中山大學電機系的蔡長恩說，喜歡的科目用力讀、討厭的科目盡力讀、別人不想讀的科目認真讀，強調自律與全面準備的重要；錄取政大風管系的吳以誠則勉勵學弟妹「撐到最後就是你的了」點出堅持關鍵。

繁星放榜，鳳山高中何定潔通過中國醫牙醫學系一階審查。圖／鳳山高中提供

繁星放榜，鳳山高中洪愷翊（中）錄取台大電機工程學系。圖／鳳山高中提供