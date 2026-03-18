繁星放榜…屏東潮州高中學生科展成績助攻 錄取理想學校
屏東潮州高中115學年度大學多元入學再創佳績，繁星推薦錄取人數106人，全國前五名；特殊選才67人次錄取，全國第一。學生們憑藉專題研究、競賽成果、服務學習、跨域能力等脫穎而出，錄取校系橫跨醫學、理工、人文社會及教育等領域。
潮州高中長年深耕科展教育，不少學生也藉由科展好成績，透過繁星管道錄取心目中理想學校。林桂絨、林子薰在全國科展植物學科獲得分區特優，分別錄取中國醫藥大學與台灣大學護理系。另外也有學生錄取中興、高師大、成大等科系。
不少原住民學生也有優異表現，高鈞甯曾入選全國原住民學生國際交流代表，赴紐西蘭進行文化交流。今年透過繁星錄取第一志願台北大學公共行政暨政策學系，未來盼投身公共事務，推動原住民族政策發展。
陳孟琨從小就對書法有興趣，常在沙地以手指寫字作畫。國小時拜入名家之下習書至今，高中時獲台積電書法暨篆刻大賞貳獎、全國語文競賽楷書特優等。今年錄取台灣師範大學國文學系，及中央、中山及台南大學中國文學相關科系。
校長林逸文表示，潮州高中於大學繁星推薦長年名列全國前十，升學成果穩定且優異。學校長期推動學生多元學習與適性發展培養，強調學生的興趣探索與能力培養，以多元入學制度發掘學生真正潛能。
▪文組怎麼贏台積電？律師點名三大科系最吸金：有人身價破10億
▪政大會研所招生疑洩題！考生揭補習班題型差異 網嘆：什麼時候墮落
▪書讀好沒有錯？頂大工程師見「路邊1景象」：說不清楚的挫敗
▪為何都去北部讀大學？他不解資源為何物 網曝3優勢：少走彎路
▪曾嫌無聊…她日檢N1、多益940待業1年 網推這些職缺：善用優勢
▪學測考生憂「沒醫學背景」個申被刷掉…網指真正影響在後面
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。