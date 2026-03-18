繁星放榜…屏東潮州高中學生科展成績助攻 錄取理想學校

屏東潮州高中115學年度大學多元入學再創佳績，繁星推薦錄取人數106人，全國前五名；特殊選才67人次錄取，全國第一。學生們憑藉專題研究、競賽成果、服務學習、跨域能力等脫穎而出，錄取校系橫跨醫學、理工、人文社會及教育等領域。

潮州高中長年深耕科展教育，不少學生也藉由科展好成績，透過繁星管道錄取心目中理想學校。林桂絨、林子薰在全國科展植物學科獲得分區特優，分別錄取中國醫藥大學與台灣大學護理系。另外也有學生錄取中興、高師大、成大等科系。

不少原住民學生也有優異表現，高鈞甯曾入選全國原住民學生國際交流代表，赴紐西蘭進行文化交流。今年透過繁星錄取第一志願台北大學公共行政暨政策學系，未來盼投身公共事務，推動原住民族政策發展。

陳孟琨從小就對書法有興趣，常在沙地以手指寫字作畫。國小時拜入名家之下習書至今，高中時獲台積電書法暨篆刻大賞貳獎、全國語文競賽楷書特優等。今年錄取台灣師範大學國文學系，及中央、中山及台南大學中國文學相關科系。

校長林逸文表示，潮州高中於大學繁星推薦長年名列全國前十，升學成果穩定且優異。學校長期推動學生多元學習與適性發展培養，強調學生的興趣探索與能力培養，以多元入學制度發掘學生真正潛能。