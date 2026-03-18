彰女繁星放榜…她們遠距通勤未補習 亮眼成績仍摘中醫、法律系

彰化女中今年大學繁星推薦放榜，共錄取國立大學22人、私立大學12人。其中，錄取長庚大學中醫學系的陳宣諮，自埔鹽通勤每日往返校園，三年未補習，憑自律與校內資源精進學習；錄取台灣大學法律學系的張芫欣，高三住宿校內宿舍，全力規劃學習進度，同樣未曾補習，兩人均展現優異表現。

陳宣諮畢業於埔鹽國中，高中三年積極參與校內外競賽，表現突出。她表示，國中導師奠定了良好基礎，使她在國中及高中階段皆榮獲全國語文競賽國語字音字形特優，也在中區英文作文比賽獲得優等。曾因確診新冠肺炎服用清冠一號痊癒的經驗，加上對國文領域的興趣，促使她立志投入中醫領域。

張芫欣畢業於明倫國中，高三選擇住宿校內宿舍，以節省通勤時間專心備考，學測國文、英文、社會三科皆達頂標。她平時熱愛閱讀課外書籍，尤其喜愛日本作家雫井脩介的「檢方的罪人」，對書中探討正義與真相的議題深受啟發，並因此培養對法律領域的興趣。

校方表示，學生的優異升學成果除了自身努力，也仰賴教師專業指導與家長全力支持。長期協助醫學系升學輔導的溫醫師夫婦，無私投入面試指導，包括臨場應對、問答技巧及情境模擬訓練，並引導學生了解醫界現況，協助釐清志向與自我定位，深獲學生與家長肯定。

彰女校長陳香妘表示，恭喜錄取學生，並提醒同學持續用心投入高三下學期課程，以利未來銜接大學學習。

彰化女中學生陳宣諮在繁星推薦管道中，錄取長庚大學中醫學系。圖／彰女提供