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繁星新北2224名高中生上榜！逾8成「在地升學」畢業於新北市國中

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
丹鳳高中學生劉品妡曾獲全中運跆拳道銀牌，雖歷經雙膝韌帶斷裂，仍努力保持學業表現，蟬聯班級第一並獲選新北市優秀青年，錄取高雄師大體育學系。圖／新北市教育局提供
丹鳳高中學生劉品妡曾獲全中運跆拳道銀牌，雖歷經雙膝韌帶斷裂，仍努力保持學業表現，蟬聯班級第一並獲選新北市優秀青年，錄取高雄師大體育學系。圖／新北市教育局提供

115學年度大學繁星推薦今日放榜，新北市最終錄取2224人，整體錄取率達64.07%，其中948人錄取國立大學，升學表現穩健亮眼。今年錄取學生中，超過84％為新北國中畢業、選擇在地就學的學生，顯示新北長期深耕在地高中發展與升學支持機制。

教育局表示，今年大學繁星推薦由64所大學、1664個校系提供1萬5554個名額，新北學生在多元升學管道中表現亮眼。其中錄取台灣大學46人、清華大學37人、陽明交通大學30人、政治大學53人、成功大學41人、台灣師範大學42人、中央大學45人、中興大學43人、中正大學33人、中山大學21人。

在錄取學生中，有不少選擇在地就學、穩定累積實力的成長案例。錦和高中學生李冠誼，國中會考取得30.6分，考量健康狀況與對校園環境的熟悉，選擇原校直升。在穩定節奏中持續精進，最終錄取台灣大學經濟學系。

北大高中數理科技實驗班學生吳沛澄，學測4科滿級分，錄取國立陽明交通大學電機工程學系。她表示，選擇在地就學省下大量通勤時間，讓自己能更專注投入實驗班專題課程，培養獨立研究能力。丹鳳高中學生林子皓則透過申請新北市「圓夢基金」獎助學金減輕負擔，在數理實驗班持續深化學習，並連年挑戰APX 數理能力檢定，展現穩定的學習表現，順利錄取中央大學數學系。

此外，丹鳳高中學生劉品妡曾獲全中運跆拳道銀牌，雖歷經雙膝韌帶斷裂，仍努力保持學業表現，蟬聯班級第一並獲選新北市優秀青年，錄取高雄師大體育學系。秀峰高中雙語實驗班學生李珮芸，當年捨棄跨區就讀明星高中的機會，選擇就近入學，善用校內晚自習與自律規畫，順利達成升學目標，錄取政治大學社會學系。

新北 繁星

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