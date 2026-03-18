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台中海線五校強勢崛起！繁星錄取人數激增 頂大醫學系全入袋

聯合報／ 記者黑中亮／台中即時報導
115學年度大學繁星推薦於今天放榜，台中市海線5校表現極為亮眼。圖／民眾提供
115學年度大學繁星推薦於今天放榜，台中市海線5校表現極為亮眼。圖／民眾提供

115學年度大學繁星推薦於今天放榜，台中市海線地區包括清水高中、大甲高中、致用高中、后綜高中及中港高中等校表現極為亮眼。各校不僅在錄取人數上較往年大幅成長，更成功囊括台、清、交、成、政等頂尖大學，並有多位學子叩關醫學系成功，展現海線社區高中「在地就學、適性發展」的強大競爭力。

清水高中今年表現再創巔峰，共有78位學子順利錄取，較去年增加12位。其中錄取公立大學達 37 位，最受矚目的莫過於「台清交成政」五大頂尖名校全數上榜，其中陳昶叡同學在高中三年堅持不補習，憑藉著每週固定練習作文的自律，在學測國文、英文皆拿到滿級分，最終如願錄取第一志願「台灣大學資訊工程學系」。校長蕭建華表示，今年錄取名單中近九成三來自社區國中，顯示清中在質量上的進步。

大甲高中在本次繁星推薦中，依然展現了扎實的教學實力；報名的103名學生中，有75人錄取，總錄取率表現卓越；其中錄取國立大學人數達 33人，占錄取人數44%；不僅有學生成功錄取中國醫藥大學中醫學系甲組，延續連年錄取醫學系的紀錄，亦有學生攻入台大圖資、清大科管、陽明交大光電、成大統計及政大應數等頂尖理工與人文科系。

中港高中今年同樣表現不錯，特別是王柏鈞同學寫下了勵志的翻轉故事；三年前會考時他雖因身體不適、一科缺考，僅以3A1C4+成績進入中港高中，但他並未氣餒，在校三年同樣未曾補習，僅靠著完成校內作業與精研講義，今年學測國、英、自、社四科全拿滿級分，數學亦達14級分，最終他以校內 1% 的優異成績，成功錄取心目中的第一志願「中國醫藥大學中醫系」。

后綜高中今年在繁星推薦中大放異彩，共有75位學生錄取，其中國立大學占23 位（含政大、成大、台師大等）；今年共有 7 位學生錄取包括北醫、中國醫、中山醫、長庚等私立醫學大學；校方強調，除了繁星佳績，今年更有 4 位同學透過「特殊選才」管道錄取政大、暨南等校，展現后綜學子多元發展的軟實力。

大甲致用高中今年繁星推薦也傳回捷報，在師長不間斷的耐心指導與愛心陪伴下，三位同學憑藉著穩定踏實的努力與不放棄的精神，成功錄取理想中的國立大學與校系，校長鄒紹騰表示，繁星推薦所看重的，不只是成績，更是學生長期穩定的努力與自我管理能力，更是給予在地勤懇學子圓夢的最好機會。

115學年度大學繁星推薦於今天放榜，台中市海線5校表現極為亮眼。圖／民眾提供
115學年度大學繁星推薦於今天放榜，台中市海線5校表現極為亮眼。圖／民眾提供

115學年度大學繁星推薦於今天放榜，台中市海線5校表現極為亮眼。圖／民眾提供
115學年度大學繁星推薦於今天放榜，台中市海線5校表現極為亮眼。圖／民眾提供

社區高中 繁星

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