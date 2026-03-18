台東繁星大爆發！東中、東女兩校破百人上榜 頂大、醫學系全面開花

115學年度大學繁星推薦放榜，台東學子表現亮眼，國立台東高級中學與女子高級中學雙雙傳出捷報，2校合計上榜人數突破百人，不僅頂尖大學錄取成績亮眼，醫學相關學群亦有斬獲，展現東台灣深耕教育的豐碩成果。

東中共有53人上榜，超過68%錄取國立大學及醫藥相關學系，整體通過錄取率達67%。其中，錄取國立台灣大學、清華、陽明交通大學、成功大學及政治大學等頂尖大學共10人，表現相當突出；另有1人通過醫學系第一階段篩選，後續發展備受期待。

東女同樣表現不俗，共有55人錄取及通過第八類學群篩選，錄取公立大學人數達27人，整體上榜率約68.6%。其中，錄取台大及政大各2人，並有7人進入台、清、交、成、政等指標型大學。醫學領域方面更為亮眼，共有4人通過醫學系第一階段篩選，另有9人錄取醫藥護相關學系，展現高度競爭力。

此外，2校學生在多元入學與特殊選才亦有亮眼表現，不僅有學生錄取國內頂尖學府，也有學子成功申請國外大學，或在藝術、體育等領域嶄露頭角，展現多元適性發展成果。

校方均表示，優異成果來自學生努力、師長用心教導及家長全力支持，未來將持續深化適性教育與多元學習，培養學生自主學習能力與國際視野，期盼學子在更高學習階段持續精進，回饋社會。

國立台東高中共有53人上榜，超過68%錄取國立大學及醫藥相關學系。記者尤聰光／攝影