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嘉義縣竹崎高中升學傳捷報 創校首次上台大法律系榜單

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣立竹崎高中今年升學傳捷報，繁星推薦與特殊選才共有58名學生錄取，其中繁星推薦錄取率達9成1。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣立竹崎高中今年升學傳捷報，繁星推薦與特殊選才共有58名學生錄取，其中繁星推薦錄取率達9成1。圖／嘉義縣政府提供

114學年度大學繁星推薦及特殊選才放榜，嘉義縣立竹崎高中今年傳出捷報，繁星推薦與特殊選才共有58名學生錄取，學生張耀云錄取台灣大學法律學系，學生黃玉茹錄取陽明交通大學中醫學系，創下創校20年來紀錄，還有校內田徑選手林承翰錄取成功大學建築學系。

竹崎高中表示，今年繁星推薦與特殊選才共有58名學生錄取，繁星錄取率達9成1，錄取學校包括台灣大學、陽明交通大學、成功大學、中央大學、中興大學、中山大學、中正大學、中國醫藥大學、高雄醫學大學及國立台灣體育運動大學等校，已連續15年有學生錄取台大。

校長蘇淵源說，黃玉茹與張耀云皆為國中部直升學生，校排成績均為1%，今年學測國文科皆獲滿級分，展現穩定的語文表達與思辨能力，竹崎高中推動國高中六年一貫培育模式，協助學生穩定發展學科實力，奠定生涯方向，這次2人錄取頂尖校系，反映竹崎高中長期辦學成果。

校方表示，除了學科表現亮眼，竹崎高中在多元領域也展現成果，原為國中部體育班田徑選手的林承翰錄取成功大學建築學系；國中部體育班桌球隊選手劉蘋誼透過特殊選才錄取成功大學歷史學系；本屆聽奧羽球國家代表隊國手蕭安宇錄取清華大學清華學院學士班。

嘉義縣立竹崎高中今年升學傳捷報，學生張耀云（右三）錄取台灣大學法律學系，學生黃玉茹（右二）錄取陽明交通大學中醫學系。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣立竹崎高中今年升學傳捷報，學生張耀云（右三）錄取台灣大學法律學系，學生黃玉茹（右二）錄取陽明交通大學中醫學系。圖／嘉義縣政府提供

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