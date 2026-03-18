嘉義縣竹崎高中升學傳捷報 創校首次上台大法律系榜單

今天大學繁星推薦放榜，醫牙校系報名熱度明顯降溫，報名人數比去年下滑不少，高雄醫學大學最為顯著，醫學系報名人數由去年98人驟減至39人，牙醫系更從77人銳減至11人，降幅驚人；對於報名人數大幅下降的原因，高醫大表示不予回應。對此，高雄市牙醫師公會說話了。

2026-03-18 15:40