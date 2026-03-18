新竹市立高中繁星放異彩！建功錄取率近八成 成德、香山表現亮眼

2026年繁星推薦第1到第7類學群今放榜，新竹市立高中表現亮眼，成德高中勇奪58顆星、香山高中成功摘下37顆星，建功高中則拿下28顆星，總計123名準大學生成功錄取理想大學。其中，建功高中推薦上國立大學錄取率近八成，錄取頂尖大學者近三成；成德高中則有26人考取國立大學，整體錄取率近六成。

建功高中115學年度繁星推薦表現亮眼，學生於資訊工程、電機工程、理工及醫藥等領域皆展現優異成果，其中，錄取國立台灣大學資訊工程學系的學生徐華汌分享，自己一路秉持專心聽講、穩定讀書及規律作息的原則，並感謝學校提供溫暖且穩定的學習環境。

成德高中同樣傳出捷報，此次繁星推薦展現學生穩健扎實的學習表現，以及學校長期深耕教育的成果。校方除重視學科基礎外，亦透過多元獎勵機制、競賽參與及服務學習，協助學生發展多元能力，培養責任感與關懷精神。錄取國立台灣大學的學生彭玉淇表示，自高一起即以繁星推薦為目標，三年來透過課前預習、課堂筆記及課後複習，穩定累積實力。也感謝學校提供明確的學習方向與紮實教學支持，成為自己持續精進、邁向理想的重要後盾。

香山高中表現同樣亮眼，學生成功錄取國立台灣大學、國立清華大學、國立政治大學及國立成功大學等頂尖學府，展現學校深耕適性教育與全人發展的成果。錄取國立清華大學的學生楊家瑀分享，面對錯題時應先靜心思考，而非急於查看解答，才能真正深化理解；此外，持續閱讀英文雜誌，也有助於延伸學習廣度。特別感謝師長一路以來的溫暖陪伴與支持，讓自己更有信心朝理想邁進。

教育處提醒，考生可至大學甄選入學委員會網站「115繁星推薦」查詢第1至第7學群的錄取名單，分發錄取生即取得該校系入學資格；第8學群的第一階段篩選結果也同時公告，通過篩選的學生仍須在5月14日至5月31日期間參加第2階段甄試，各大學將於6月1日前公告錄取名單，甄選會將於6月3日公告最終錄取名單，屆時須留意錄取結果。

建功高中校長與錄取台大資工系的學生徐華汌合影。圖／新竹市府提供

成德高中校長沈永昆與繁星錄取學生合影。圖／新竹市府提供