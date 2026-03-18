大學繁星推薦放榜 南市南光、瀛海、北門、後壁等高中成績創新高

115大學繁星推薦今放榜，南市南光、瀛海、北門、後壁高中等校表現亮眼，其中北門高中錄取率衝破7成，創校史新高，瀛海有5名通過醫學系第一階段，後壁高中更9成上繁星，讓外界刮目相看。

新營區南光高中這次繁星共錄取60人；學生馮品壹通過成功大學醫學系；李恩勝錄取台大藥學系；沈宗叡錄取陽明交通大學資訊工程學系；吳欣頤錄取清華大學原子科學院學士系，陳妍蓁錄取成功大學藥學系；嚴珮綺錄取成功大學法律學系；尤邦與陳柏丞錄取成功大學生物醫學工程學系；許菡云錄取政治大學地政學系。

校方說，這次有5名學生上成大，學校長期秉持「全人教育、適性學習」理念，並積極輔導學生透過多元入學管道發揮所長。

瀛海高中說，繁星升學與特殊選才獨招共計錄取80名。其中，學生王靖森第一階段通過台大學醫學系，葉嬨第一階通過陽明交大學醫學系，此次，共有5名通過醫學系第一階段，另有台大2名、清大2名、陽明交大2名、政大1名、成大2名及台師大1名等；國立大學及醫學院相關科系共53名。

屬社區高中的北門高中有78人上榜，錄取國立大學人數36人，國立大學錄取率為46%，總錄取率約74.3%，不僅遠高於全國平均水準，更刷新校史紀錄。

後壁高中普通科這次有22名學生參加繁星推薦，其中20人錄取，錄取率達90%，9位錄取國立大學。

校長黃彥鳴表示，錄取繁星的20位學生畢業的國中都是完全免試就近入學學區學校，其中錄取台大生物產業傳播發展學系的鍾同學畢業於南光中學國中部，錄取成功大學交通管理科學系的陳同學畢業於鹽水國中與中山大學中文系的黃同學畢業於新東國中，充分展現就近入學社區高中參加繁星升學管道的優勢。

瀛海高中有5名通過醫學系第一階段，表現搶眼。記者謝進盛／翻攝

115大學繁星推薦今放榜，南光高中共錄取60人，多人上成大等名校。記者謝進盛／翻攝

後壁高中普通科這次有22名學生參加繁星推薦，其中20人錄取。記者謝進盛／翻攝