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繁星放榜醫牙報名人數下滑 高醫大降幅最明顯…校方回應了

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
高雄醫學大學。圖／聯合報系資料照片
高雄醫學大學。圖／聯合報系資料照片

今天大學繁星推薦放榜，醫牙校系報名熱度明顯降溫，報名人數比去年下滑不少，高雄醫學大學最為顯著，醫學系報名人數由去年98人驟減至39人，牙醫系更從77人銳減至11人，降幅驚人；對於報名人數大幅下降的原因，高醫大表示不予回應。對此，高雄市牙醫師公會說話了。

醫療體系長工時、缺工壓力，以及AI與半導體等高薪產業崛起，正逐步改變頂尖學生的升學選擇，醫牙科系吸引力面臨極大挑戰。

理事長李明志坦言，這幾年確實感受到一些變化，尤其醫療現場人力真的很缺，不管是護理師、牙助，現在都很難請，讓醫師工作負擔變重，牙醫不僅面臨助理難找，診所經營壓力也增加。

李明志指出，在醫院工作辛苦，要查房、值班，人力又不足，再加上醫療糾紛風險，健保點值控管導致收入減少，讓部分學生覺得「投報率低」，當醫生沒像以前生活品質那麼好。

他說，現在學生認為反正都要那麼累，可能會轉向科技業，如AI或半導體，因為薪資高、進入職場也比較快，整體來看，醫牙系報名人數出現下降，也反映的是工作環境與產業選擇改變。

他不諱言，政府開放波波牙醫的外籍學歷返台執業，恐怕是壓垮駱駝的最後稻草，醫療人力供需失衡、控管不明確，多少影響年輕世代投入醫牙領域意願。

醫學系 醫生

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