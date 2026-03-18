115學年度大學繁星推薦入學今天放榜，基隆市各高中職總錄取率77.5%，超越全國平均錄取率62.7%，317名學子順利錄取理想大學。國立基隆高中「台清交成政」五校連線 61人錄取展現多元教學。國立基隆女中錄取率 78%創新高，展現 在地就學成果。

基隆市今年共有317名學生透過繁星推薦管道錄取大學。在公立大學方面，共有142位學生金榜題名，其中錄取國內頂尖學府「國立台灣大學」人數達11位；此外，錄取私立大學的學生共計175位，當中亦不乏錄取各大醫學大學優秀學子。

基隆市政府教育處處長徐嬿立表示，市府近年積極推動「大基隆留才計畫」，持續向家長與學生宣導「選讀在地高中職，升大學更有優勢」的理念。學生選擇在地就學，除了擁有穩定的學習環境與充足的教育資源外，更能省下跨縣市通勤的寶貴時間，將精力專注於課業與多元發展。

國立基隆高中共61位學生繁星推薦錄取大學，達成「台清交成政」五大頂尖學府全面錄取，展現學生長期學習累積與學校深耕課程的具體成效。蘇庭錄取國立台灣大學財務金融學系、林妤臻錄取國立清華大學數學系、石兆馨錄取國立陽明交通大學電子物理學系、林詠鈞錄取國立成功大學測量及空間資訊學系，紀淨予錄取國立政治大學阿拉伯語文學系，橫跨理工、數理、財經與人文領域，呈現均衡且多元的學習成果。

校方表示，這不僅是升學成果的突破，更象徵學生在不同領域中發展潛能的實踐成果。

國立基隆女中整體錄取率較去年提升4%創新高 78%，其中錄取國立及醫學大學亦較去年成長5%，已推升至 47%學生，共有60位學生成功摘星登榜，整體表現亮眼，展現學校多元升學管道策略的正確與成效。

基女校長林三維表示，學校透過完善的課程設計與輔導機制，讓學生能安心學習、穩定成長，更希望發揮在地就學升大學管道優勢，讓基隆學子都能輕鬆錄取理想中的大學。

國立基隆高中「台清交成政」五校連線 61人錄取展現多元教學。圖／基中提供

國立基隆高中「台清交成政」五校連線 61人錄取展現多元教學。圖／基中提供

國立基隆女中錄取率 78%創新高，展現 在地就學成果。圖／基女提供