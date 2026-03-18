不用奔波通勤！屏東大同高中繁星錄取率85％ 學生沒補習突圍

大學繁星推薦今放榜，屏東縣大同高中繁星入學申請61人，錄取人數50人，錄取率85％，校排1％的劉苡愛是國際教育實驗班，繁星錄取成大企管系，她選擇留縣升學，離家近、省下通學時間，沒補習，依自己排定時間複習

國際教育實驗班李恬心，高中適性入學選擇大同高中，以繁星升學為目標，上課認真聽、勤作筆記，每天下課後回家自習複習，參與校內外自主學習成果發表並以雙語發表，三年來校排名1%，年年領成績優異獎學金。

李恬心以國立陽明交通大學為優先目標，繁星放榜，她成功錄取陽明交通大學的醫學生物技術暨檢驗系，希望未來希望跨醫療各學系選修課程精進自我能力，往醫學重大疾病檢測及預防方向研究。

劉苡愛錄取成大企業管理系，她說，學校規畫多元選修語言課程，提升英語聽說讀寫能力，也是繁星為目標，三年來都沒補習，自己排定時間按部就班複習。

雙語教育實驗班陳佑君，繁星錄取高學醫學大學心理學系，他說，3年前他從大同高中國中部直升留在大同高中就讀雙語教育實驗班，因為離家近，減少上放學通勤，學校雙語特色課程及環境，搭配外籍老師英文聽力口語課程，讓他在高中3年多了英語口說練習，在路上遇到外國人也能用流利英語對談及提供協助。

陳佑君說，他選擇高醫心理系因從小就對研究人類心理學感興趣，高中3年在心理學探究專研及多次參加自主作品發表累積經驗，課業秉持上課認真聽講，勤做筆記，課後複習。

大同高中指出，繁星推薦放榜，學校報名繁星入學61名，錄取人數共50人，錄取率85%，其中由本校國中部留校升學學生繁星上榜，共計21人。大同第三屆國際教育及雙語教育實驗班成績優異，共計31名同學，2班80%藉由繁星及特殊選才成為準大學生。

校長陳冠明說，以多元化教育、拔尖扶弱教學引導學生。近幾年教育部提倡學校雙語國際化，大同高中的國際教育實驗班及雙語實驗班邁入第5年。透過教育部擴增雙語計畫，推動雙語課程實施，學生語言能力逐年進步，也通過英語、日語檢定。

陳冠明說，國中部透過外籍英語教師計畫由外籍教師授課提升學生英語文表達能力，提供六年一貫雙語學習，學校提供直升獎學金結合縣府留縣升學獎學金，鼓勵學生留校留縣就近入學。