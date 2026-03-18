二信高中繁星頂大班4人同錄取台大 1人通過陽明交大醫學系第一階段

115學年度大學繁星推薦入學今天放榜，基隆二信高中表現亮眼，39人上榜，其中38人錄取心儀校系，其中錄取台大的4位學生皆來自頂大班的同班同學，另有1人通過國立陽明交通大學醫學系第一階段。

二信高中錄取頂尖大學包含國立台灣大學4人、國立陽明交通大學2人、國立清華大學1人、國立成功大學2人、國立政治大學1人，台師大、台北大各1人，以及多所中字輩大學共5人，合計17人順利「登頂大」。其中錄取台大的4位學生皆來自頂大班的同班同學，分別為林靖恩（藥學系）、洪唯瑄（醫學檢驗暨生物技術學系）、張鈞惟與林謹喬（皆為經濟學系）。

四人開心相約未來於台灣大學再續同窗情誼，也表示將持續努力，陪伴班上同學透過申請入學或分科測驗邁向理想大學，希望更多同班同學進入台灣大學繼續當同學。

林靖恩是基隆市自然組學測最高分之一。她自國中起每日自萬里野柳通勤求學，六年如一日，憑藉「上課認真、踏實練習」的態度穩定累積實力。她表示，進入頂大班後，透過學姊經驗分享確立志向，從原本考慮財經領域轉向藥學發展，加上參與國立臺灣海洋大學微生物課程與實驗室實作經驗，更堅定了升學目標，最終如願圓夢。

洪唯瑄為新住民子女，幼年家庭變故，與母親相依為命。母親長年辛勤工作支撐家計，二信高中亦透過多方資源協助，包括教育部募款平台及蔡衍明基金會補助，讓她得以安心就學。洪唯瑄在逆境中努力不懈，國小即名列前茅，並利用寒暑假打工減輕家計負擔，最終成功錄取台灣大學，讓母親深感欣慰與驕傲。

二信高中表示，今年繁星推薦成果不僅展現學生學業實力，更反映學校長期深耕適性輔導與多元學習的成果。未來也將持續協助學生透過不同升學管道，邁向理想校系，培育更多具備國際視野與專業能力的優秀人才。

唯一通過醫學系篩選的林可薰（左）。圖／二信高中提供