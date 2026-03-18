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特殊選才失利 屏東枋寮高中陳品安繁星逆轉上台大社會
115學年度繁星推薦結果揭曉，屏東枋寮高中推薦學生錄取率達94%，其中錄取國立大學及醫藥相關學系的比率達63%，包括台灣大學社會學系、陽明交通大學生物醫學工程學系、高雄醫學院藥學系等；更締造繁星連續11年錄取率8成以上的成績。
陳品安曾獲選教育部「外交小尖兵」出國參訪團代表，他之前曾參加競爭激烈的「特殊選才」，但遺憾與台大社會系擦身而過。失敗後他並未消沉，而是在師長陪伴下迅速調整心態，全力衝刺學測，最終透過繁星推薦成功錄取上台大社會系，逆風翻盤。
同為雙語實驗班的蘇羿庭，從小就對中文有著濃厚興趣，在學測中拿下國文、社會雙滿級分的成績，在繁星中順利錄取台灣師範大學國文學系。枋寮高中校長陳科名表示，這兩名同學都是在六年一貫體系下，從國中部一路升上高中部的優秀在地學子，如今成功進入心儀的學校及科系，師生們都為他們感到高興。
另在繁星放榜前，枋寮高中有6名同學，已在115學年度特殊選才管道中脫穎而出。陳科名表示，學校深耕科技與雙語教育，包括開設AI機器人、新興科技等前瞻課程，開設的雙語實驗班在多元入學階段，已有近9成學生錄取大學，成績亮眼。
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