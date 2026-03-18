彰化員中、溪中繁星錄取均破校史 學生選系忠於自我
大學繁星推薦入學放榜，彰化縣員林高中、溪湖高中錄取率均破校史，員林高中校長楊豪森表示，今年雖有8位同學達到醫學系繁星推薦門檻，但學生不盲從熱門科系，而是依據個人志趣選擇如心理系、藥學系、資訊等科系，勇敢走出屬於自己的道路。
楊豪森說，員林高中繁星錄取81人，國立大學47人，藥學系4位，三破校史紀錄，其中8人錄取台大、清華、陽明交通、成大、政治大學等頂尖國立大學，今年最特別的是竟沒有學生選擇讀醫學系，但他也很肯定學生忠於自我的選擇，未來把路走得更遠。
楊豪森勉勵學生時也分享自己的經驗，他說，自己是淡江大學資訊工程科，年輕時總覺得「男兒志在四方，誰要當老師啊？」，卻沒想到因緣際會一路當到校長，所以人生要多嚐試，會有無限可能。
校排1%的李芸羿雖達醫學系繁星推薦門檻，但她選擇台大心理系，李芸羿說，她很喜歡看犯罪紀錄片，對於犯罪心理學特別有興趣，未來希望能深入研究這領域。錄取政治大學傳播學院的黃詩婷說，自己很喜歡廣播，覺得廣播主持人常會分享許多新知，她也希望上大學後能朝廣播邁進。
錄取陽明交通大學光電工程系的黃子銓未來最想要進入像聯發科這種科技公司，成績優異的他也是吉他社副社長，他說彈吉他是最好的紓壓方式，以前數學也曾讓他很有挫敗感，成績還曾在級格邊緣徘徊，不過只要不放棄，多練習題型，仍能突破自己的瓶頸。
溪湖高中校長李明昭說，今年溪高共有90名同學摘星，創下校史新紀錄，40名錄取公立大學，更有20人錄取如台大、陽明交大、清大、成大等大學，還有1人已通過北醫醫學系第一階段甄選，加上先前特殊選才率先錄取的4位同學，目前高三學生已有94人率先金榜題名。
而溪高繁星金榜的學生對未來職涯規劃有人想進台積電工作，有人想「加入中研院研究計畫」、有人「對組裝作品很有興趣，選擇機械科系」，李明昭說，學生當年選擇就近就讀，「離家近，省去通車時間」，也從繁星管道，讓自己的人生夢想更加踏實。
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