一家4兄妹都「學霸」 苗栗三義高中牛淳賦繁星錄取台大財金
大學繁星今天放榜，苗栗縣立三義高中高三學生牛淳賦學測報考五科獲得75分的滿級分表現，今天如願錄取台大財務金融學系，牛淳賦一家兄妹四人從國小、國中都在家鄉大湖就讀偏鄉學校，升高中也是到通勤較方便的縣立三義高中，兄妹從小到大都沒補習，但個個是「學霸」，且對未來都有明確規畫，屢屢為苗栗創下佳話和紀錄，讓外界不由得發出「太牛了！」的讚嘆。
三義高中校長李萬源表示，牛家兄妹四人，大哥牛淳安、二哥牛淳權、三哥牛淳賦、小妹牛淳箴都讀大南國小、大湖國中及三義高中；牛淳安、牛淳權都選定目標升學至政大，老三牛淳賦3年前拿到國中會考榜首，小妹牛淳箴是前年會考榜首，現讀高二，一家四兄妹學習表現都傑出，牛淳賦、牛淳箴兄妹更為大湖國中創下國中會考兄妹連莊榜首的佳話。
大哥牛淳安當年大學學測拿到71級分進入政大外交系、二哥牛淳權學測69級分進入政大政治系，兩人大學畢業後考取外交人員，目前分別派駐在歐洲 、澳洲。三哥牛淳賦、小妹牛淳箴只差一屆，兩人就讀大湖國中時，連續兩年都是國中會考滿級分榜首，為偏鄉大湖國中創造出榜首連莊的歷史紀錄。
三義高中校長李萬源表示，115學年度大學繁星推薦放榜，牛淳賦學測拿下5科75滿級分，是全縣唯一滿級分，也是創校第一人；今年三義高中共有13名學生參加繁星推薦，結果獲得全壘打，繁星錄取率百分百，創下學校歷年新高，展現出三義高中卓越的升學實力。除了牛淳賦的亮眼表現，校內其他參加繁星推薦學生也不遑多讓，都以第一志願錄取理想中的大學與系所，其中不乏國立大學或知名私立大學。
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