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一家4兄妹都「學霸」 苗栗三義高中牛淳賦繁星錄取台大財金

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣立三義高中牛淳賦大學學測報考五科獲得七十五分的滿級分表現，今天如願錄取台大財務金融學系。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣立三義高中牛淳賦大學學測報考五科獲得七十五分的滿級分表現，今天如願錄取台大財務金融學系。圖／苗栗縣政府提供

大學繁星今天放榜，苗栗縣立三義高中高三學生牛淳賦學測報考五科獲得75分的滿級分表現，今天如願錄取台大財務金融學系，牛淳賦一家兄妹四人從國小、國中都在家鄉大湖就讀偏鄉學校，升高中也是到通勤較方便的縣立三義高中，兄妹從小到大都沒補習，但個個是「學霸」，且對未來都有明確規畫，屢屢為苗栗創下佳話和紀錄，讓外界不由得發出「太牛了！」的讚嘆。

三義高中校長李萬源表示，牛家兄妹四人，大哥牛淳安、二哥牛淳權、三哥牛淳賦、小妹牛淳箴都讀大南國小、大湖國中及三義高中；牛淳安、牛淳權都選定目標升學至政大，老三牛淳賦3年前拿到國中會考榜首，小妹牛淳箴是前年會考榜首，現讀高二，一家四兄妹學習表現都傑出，牛淳賦、牛淳箴兄妹更為大湖國中創下國中會考兄妹連莊榜首的佳話。

大哥牛淳安當年大學學測拿到71級分進入政大外交系、二哥牛淳權學測69級分進入政大政治系，兩人大學畢業後考取外交人員，目前分別派駐在歐洲 、澳洲。三哥牛淳賦、小妹牛淳箴只差一屆，兩人就讀大湖國中時，連續兩年都是國中會考滿級分榜首，為偏鄉大湖國中創造出榜首連莊的歷史紀錄。

三義高中校長李萬源表示，115學年度大學繁星推薦放榜，牛淳賦學測拿下5科75滿級分，是全縣唯一滿級分，也是創校第一人；今年三義高中共有13名學生參加繁星推薦，結果獲得全壘打，繁星錄取率百分百，創下學校歷年新高，展現出三義高中卓越的升學實力。除了牛淳賦的亮眼表現，校內其他參加繁星推薦學生也不遑多讓，都以第一志願錄取理想中的大學與系所，其中不乏國立大學或知名私立大學。

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