繁星錄取率75%高於全國平均 左營高中：多元培育成果
繁星推薦今放榜，高雄市左營高中共有140人申請、105人錄取，錄取率達75%，不僅高於全國平均，更反映多元培育的成果，校長林百鴻說，學校長期建立課程規劃、生涯探索與親師合作機制，讓學生在不同階段逐步認識自己、累積能力，做出合適選擇，走出自己的方向。
左中共有53人進入國立大學與醫學相關校系，涵蓋國立臺灣大學、國立清華大學、國立成功大學、國立政治大學等頂尖學府，也延伸至國立中央大學、國立中山大學、國立中興大學、國立中正大學等指標國立大學；師培體系亦有國立臺灣師範大學、國立彰化師範大學、國立高雄師範大學等錄取成果，升學分布呈現廣而不偏的特色。
醫學與生醫領域，共有7名學生進入高雄醫學大學、中山醫學大學、中國醫藥大學、馬偕醫學大學等校，從運動醫學、醫學影像到中藥資源與再生醫學，展現學生在自然科學與第三類學群的厚實基礎。
超過10所大學各錄取2人以上，包含高雄大學、宜蘭大學、嘉義大學、屏東大學、東華大學、暨南國際大學等，在升學輔導上，不僅追求頂尖，也重視每位學生找到最適切的位置，找到理想科系。
林百鴻表示，學校長期推動的雙軌課程設計，左營高中以「國際語文」與「數理科技」兩大特色班並進，人文與理工各自深化，有人文領域學生進入清華大學人文社會學院，也有數理學生錄取台大機械、成大醫技等熱門科系，跨域發展逐漸成形。
另也協助學習走出課本框架，包含科學營隊、科普列車、街頭科學、國際交流與跨校合作，成為不少學生累積實力的關鍵場域。
有人在實驗與專題中培養邏輯與解題能力，有人透過科普活動練習把專業轉化為大眾語言，也有人在國際交流與全英語合作專題中，建立跨文化溝通與全球議題視野。
他說今年有5名清寒學生在輔導與資源支持下順利錄取，其中4人進入國立大學；另有8人透過特殊選才上榜，6人進入國立體系。
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