南投中興高中繁星近6成錄取大學 展在地升學力
1大學「繁星推薦」今天放榜，國立中興高中110名學生報名，共61人錄取大學，其中35人進入國立大學。數理資優班陳姵禎錄取長庚大學中醫學系成亮眼個案，詹梁宏上榜台大機械系，白鈞翔錄取陽明交大生科系，語資班吳沛辰錄取政大公行系，校方透過完整輔導與策略選填，協助學生發揮校排與學測優勢。
數理資優班陳姵禎、詹梁宏、白鈞翔都錄取理想學校，顯示數理資優班學生在科學與工程領域持續表現優異。白鈞翔說，國中畢業時就立下目標，希望透過繁星推薦進入理想大學，他表示，「三年來勤學苦讀，校排進入1%，感謝班導張瑋涵老師與數學科王嘉毅老師的教導，不僅學到學科知識，也學會了堅持與思考人生的態度。」
語文資優班的吳沛辰來自霧峰國中，會考成績為2A3B，因而選讀中興高中語資班。她說，高中期間找到志同道合的同學和耐心指導的老師，一步步提升學習成效，最終以校排2%錄取政大公共行政學系，未來希望投身公共事務，為社會大眾服務。
普通班學生同樣表現出色。社會組陳青雲錄取清大人社學士班，她說，長期累積與穩定學習習慣是成功關鍵；自然組簡鈞丞錄取中央大學數學系，從高一開始就投入自然科目學習，高三時參加化學科競賽並勇闖複賽，也參與地球科學相關校外參訪，拓展視野。
中興高中繁星推薦入榜學生多依興趣選系不選校，電資學群12人、醫藥護理學群7人，法律、建築等科系亦有錄取。校方指出，透過完整數據分析、課業輔導與志願選填策略，學生能發揮學測與校內排名優勢，順利進入理想校系。校長陳漢銘表示，「繁星推薦對社區型高中更能展現辦學成果，學生在校表現優異，未來可利用大學先修課程提前銜接學習。」
中興高中也配合南投縣政府「在地就學獎勵方案」，教育會考成績達4A6+以上的縣內學生就讀中興高中，可獲得3萬至10萬元獎勵金。校方統計，今年高三每五人就有一人成為準大學生。校方將持續輔導學生透過「大學申請入學」及「科大申請入學」管道升學，協助每位學生找到最適合的舞台，展現學習成果與專長。
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