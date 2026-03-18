嘉女繁星推薦質與量持續躍進 頂大與醫牙錄取及通過人數占半數

2026年大學甄選入學繁星推薦於今天放榜，嘉義女中今年在錄取頂尖大學（台、清、交、成、政）及醫、牙學系第一階段通過比例，占全校總錄取與通過人數的一半，展現質與量持續躍進的成果 。校長林義棟表示，針對後續申請入學管道，學校將規畫各式推甄面試教戰講座，並自4月起邀請師長、家長及專家進行大規模模擬面試，協助學生再創佳績 。

今年嘉義女中共有32人順利錄取，並有6人通過醫學、牙醫學系第一階段篩選 。在第一至三類群部分，多所頂尖大學錄取人數均超過1人，其中台灣大學錄取2人、清華大學4人、陽明交通大學2人 。其餘錄取學校涵蓋政治大學、師範體系、中正大學及嘉義大學等國立校院，錄取校系包含中醫、法律、資工、材科工及教育學系等，呈現多元適性發展 。

校方分析，繁星推薦雖然在成績競爭強烈的嘉女並非錄取大宗，但今年錄取人數大幅成長，主要歸功於導師與教師的完善輔導、行政端提供完整模擬選填，以及繁星推薦委員會改採資訊系統與「變動比序」方式，協助學生進行更精準的志願對應 。

此外，學校自2017學年度起將PBL討論與MMI微型跑關納入校訂必修課程，並實施於資優班獨立研究課堂 。針對通過醫學系與牙醫學系第一階段的學生，學校自4月1日起每周三下午將舉辦模擬面試，透過系統化培訓協助學生實作演練 。這項培訓資源也分享給鄰近區域學子，歡迎有志參與的學生報名參加 。