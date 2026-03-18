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零補習！雙胞胎蔡詠恩、蔡詠晴圓夢頂大 高雄文山高中繁星錄取近7成

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
雙胞胎姊妹蔡詠恩（左二）、蔡詠晴（右二）今年繁星放榜分別錄取台大外文系與台師大英語系，左為校長陳建民、右為導師蔡睿巡。圖／文山高中提供
雙胞胎姊妹蔡詠恩（左二）、蔡詠晴（右二）今年繁星放榜分別錄取台大外文系與台師大英語系，左為校長陳建民、右為導師蔡睿巡。圖／文山高中提供

每天通勤一小時、三年零補習，高雄市立文山高中雙胞胎姊妹蔡詠恩、蔡詠晴，今年繁星放榜分別錄取台大外文系與台師大英語系，姊妹倆用高度自律與穩定節奏，寫下逆襲上頂大的故事，也為社區高中闖出一條不同於傳統補習導向的升學路徑。

大學繁星推薦18日放榜，文山高中整體錄取率逼近7成，其中國立大學與醫藥大學錄取率近6成，成績亮眼。

畢業於大樹區溪埔國中的蔡詠恩，國中會考僅1A4B，進入高中後靠著時間管理與自主學習，將成績穩定維持在校排前段，最終在學測中拿下國文、英文、社會三科頂標，錄取台大外文系。她說，省下補習時間後，反而能更專注於理解與節奏調整，「我不是特別聰明，但可以很努力」。

姊姊蔡詠晴以3A成績進入雙語實驗班，在校內外師與語言課程資源支持下，穩定強化英語能力，最終錄取台師大英語系，她認為與其比較起點，不如守住自己的步調，把每天做到最好，就是最大的優勢。

除了雙胞胎姊妹，校內也有多起翻轉成績的案例。錄取政大法律系的余國銘，會考成績為2A3B，高中三年逐步突破學習瓶頸，最終以全校第一名成績脫穎而出。

錄取陽明交大管理科學系的楊祖芸，也曾因會考僅1A受挫，但透過調整讀書方法，在學測前半年高強度準備，成功以校排前3%錄取理想校系。

醫藥學系方面同樣傳出捷報，康家怡自小受到家中中藥背景影響，確立志向後穩定精進，以校排1%錄取中國醫藥大學藥學系；洪子喬則在師長指導與家人建議下，找到學習方向，順利進入慈濟大學藥學系。

校長陳建民指出，文山高中作為社區型中型學校，在繁星推薦制度中具備穩定排名的優勢，加上教師長期陪伴與個別指導，有助學生累積學習成果。尤其雙語實驗班結合外師與語言課程，成為銜接頂尖大學的重要資源。

陳建民表示，許多學生在國中階段並非最突出，但在適當環境與資源支持下，仍能逐步找回自信與學習節奏，此次繁星成績，不僅展現學生努力，也凸顯社區高中在升學體系中的另一種可能。

大學繁星推薦18日放榜，文山高中整體錄取率逼近7成，其中國立大學與醫藥大學錄取率近6成，成績亮眼。圖／文山高中提供
大學繁星推薦18日放榜，文山高中整體錄取率逼近7成，其中國立大學與醫藥大學錄取率近6成，成績亮眼。圖／文山高中提供

大學繁星推薦18日放榜，文山高中整體錄取率逼近7成，其中國立大學與醫藥大學錄取率近6成，成績亮眼。圖／文山高中提供
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英語能力 社區高中

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