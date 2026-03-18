繁星推薦醫學系14人創新高 明道中學透露好成績秘訣…

大學繁星推薦放榜，明道中學醫學系第一階段通過人數達14人，較去年的9人大幅成長，創下歷年新高。校長陳炤華說，優異成果來自學校長期穩定的教學品質與完整培育機制，因此在申請過程中，特別透過系統化升學輔導與校內比序分析機制，協助學生做出最適切的志願選擇，讓整體升學成果達到最佳配置。

他說，有14位學生通過各大醫學系第一階段申請，包含1位台大醫學系，以及13位陽明交通、成大、長庚、中山等。另外，已有13位同學成功錄取頂尖大學，其中1人錄取國立台灣大學經濟學系，以及涵蓋清華、成大、陽明交大等，並橫跨化學、資訊、經濟、法律與管理等多元領域，維持高水準表現。

陳炤華說，明道中學近年在醫學領域有顯著突破，學校在學測放榜後就立即針對醫牙學系的同學啟動完整的升學輔導機制，接著將透過共學小組、學習歷程深化與模擬面試個別化指導，全力協助一階通過的同學順利邁向錄取目標。