快訊

台股收漲512點攻上34000 台積電上漲35元收1,905元

以色列狂轟黎巴嫩已釀800死！大樓遇襲倒塌 原地消失畫面曝光

暌違3年8個月！周杰倫新專題內幕 竟是「張學友取名」

聽新聞
0:00 / 0:00

繁星推薦75學生錄取 台中這所高中創校史紀錄

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市僑泰高中繁星推薦錄取中醫系及通過醫牙系的學生合影。圖／僑泰高中提供
台中市僑泰高中繁星推薦錄取中醫系及通過醫牙系的學生合影。圖／僑泰高中提供

大學繁星推薦放榜，台中市僑泰高中有75名學生獲得錄取，其中通過醫牙學系第一階段篩選及考取台、清大、陽明交、政、成大等頂尖大學有15人，國立大學則有48人，是校史最佳紀錄。

校方說，15人裡醫科4人、台大3人、清大3人、陽明交大1人、政大2人、成大2人，有12人都是由僑泰國中部直升。其中，學生蔡承秉、蘇煥祁分別通過陽明交大醫學系、台北醫學大學牙醫系篩選，還有李柏彥錄取長庚中醫系，林盈穎錄取中國中醫系，張席綸、陳宥融、黃邦益錄取台大，鄭宇翔、賴怡儒、陳漢科錄取清大，王蓮笙錄取陽明交大，曾宥軒、吳知瑾錄取政大，陳奕維、黃睿翔錄取成大。

校長温順德說，現在學生自主性強，許多程度好的學生不一定想念醫科，而且多數選系不選校，甚至只填一個志願，但學校秉持適性揚才的理念，也都尊重學生的選擇。

導師林純瑋帶著學生從國中部一路直升高中部，6年來戰戰兢兢，深怕辜負孩子及家長的信任。她說，經常期勉自己不僅要當稱職的經師，更要成為引領孩子的人師，陪伴在孩子的身旁，協助他們找出專長和興趣。

校方說，蔡承秉自僑泰國中部畢業直升高中。高一時一度沉迷3C遊戲，但經老師叮嚀和勉勵，善用用平板勤做筆記，終於在學測摘下好成績，並通過陽明交大醫學系的篩選。

錄取陽明交大材料科學系的王蓮笙，國中會考成績5A6+，為減輕家中負擔，決定直升領取高額獎學金。他坦言在考試時容易緊張，學測前一天緊張到只睡一小時，考試當天身體狀況很差，甚至沒辦法靜下心來，還好在導師安慰並鼓勵下，才定下心來穩定發揮。

錄取長庚中醫系的李伯彥，會考成績5A9+，每天從北屯坐校車到僑泰就學，對於順利錄取第一志願。他說，未來要中、西醫兼修，為國人健康奉獻心力。

台中市僑泰高中繁星通過醫牙系篩選及錄取頂尖大學的學生與師長合影。圖／僑泰高中提供
台中市僑泰高中繁星通過醫牙系篩選及錄取頂尖大學的學生與師長合影。圖／僑泰高中提供

大學繁星推薦放榜，台中市僑泰高中有75名學生獲得錄取。圖／僑泰高中提供
大學繁星推薦放榜，台中市僑泰高中有75名學生獲得錄取。圖／僑泰高中提供

清大 政大 鄭宇翔 繁星

延伸閱讀

繁星放榜傳捷報！台東高中狂掃53席 頂大錄取亮眼

英文不好…自製單字筆記隨身看 他學測拿頂標繁星上台大物理系

首見！台大醫一階最低校排只要前4％  因改採社會科讓門檻降？

AI熱效應？繁星醫牙科系報名減 招聯會：可能與選系1轉變有關

相關新聞

首見！台大醫一階最低校排只要前4％  因改採社會科讓門檻降？

繁星推薦今天放榜，台灣大學第一到七類學群今年共有17個缺額，其中有8個缺額落在生農學院。今年醫牙校系繁星推薦情況較以往不同，台大註冊組長李宏森說，醫學系通過第一階段的最低校排從往年的1％掉到4％，可能與學測改採社會科有關。

AI熱效應？繁星醫牙科系報名減 招聯會：可能與選系1轉變有關

115學年度升大學繁星推薦今公告第一類至第七類學群錄取結果及第八類學群篩選結果。今年全台繁星醫牙校系的整體的報名明顯比前一年少，招聯會認為，除了考生選擇報名申請入學外，也可能是因為更多考生轉而選填電資學系。

115大學繁星推薦放榜缺額922個「台大17、文大133」 醫牙報名人數降

115學年度升大學繁星推薦今公告第一類至第七類學群錄取結果及第八類學群篩選結果。第一類至第七類學群錄取率為62.70%，較去年減少1.42%，亦是近5年最低；缺額總計922個，較去年減少224個。頂大方面，今年台灣大學、陽明交通大學、清華大學等校分別有17、13、4個缺額，缺額數最多的學校則是文化大學，共133個。

大學繁星推薦今放榜 錄取結果這裡查

今年度繁星推薦結果將揭曉，今天上午9時甄選委員會（https://www.cac.edu.tw/）公告第一至第七類錄取名單；第八類學群的部分，則會公告第一階段篩選結果，通過篩選考生須於5月14日到31日期間參加各校第2階段甄試。

嘉女繁星推薦質與量持續躍進 頂大與醫牙錄取及通過人數占半數

2026年大學甄選入學繁星推薦於今天放榜，嘉義女中今年在錄取頂尖大學（台、清、交、成、政）及醫、牙學系第一階段通過比例，占全校總錄取與通過人數的一半，展現質與量持續躍進的成果 。校長林義棟表示，針對後續申請入學管道，學校將規畫各式推甄面試教戰講座，並自4月起邀請師長、家長及專家進行大規模模擬面試，協助學生再創佳績 。

零補習！雙胞胎蔡詠恩、蔡詠晴圓夢頂大 高雄文山高中繁星錄取近7成

每天通勤一小時、三年零補習，高雄市立文山高中雙胞胎姊妹蔡詠恩、蔡詠晴，今年繁星放榜分別錄取台大外文系與台師大英語系，姊妹倆用高度自律與穩定節奏，寫下逆襲上頂大的故事，也為社區高中闖出一條不同於傳統補習導向的升學路徑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。