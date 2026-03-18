繁星推薦75學生錄取 台中這所高中創校史紀錄
大學繁星推薦放榜，台中市僑泰高中有75名學生獲得錄取，其中通過醫牙學系第一階段篩選及考取台、清大、陽明交、政、成大等頂尖大學有15人，國立大學則有48人，是校史最佳紀錄。
校方說，15人裡醫科4人、台大3人、清大3人、陽明交大1人、政大2人、成大2人，有12人都是由僑泰國中部直升。其中，學生蔡承秉、蘇煥祁分別通過陽明交大醫學系、台北醫學大學牙醫系篩選，還有李柏彥錄取長庚中醫系，林盈穎錄取中國中醫系，張席綸、陳宥融、黃邦益錄取台大，鄭宇翔、賴怡儒、陳漢科錄取清大，王蓮笙錄取陽明交大，曾宥軒、吳知瑾錄取政大，陳奕維、黃睿翔錄取成大。
校長温順德說，現在學生自主性強，許多程度好的學生不一定想念醫科，而且多數選系不選校，甚至只填一個志願，但學校秉持適性揚才的理念，也都尊重學生的選擇。
導師林純瑋帶著學生從國中部一路直升高中部，6年來戰戰兢兢，深怕辜負孩子及家長的信任。她說，經常期勉自己不僅要當稱職的經師，更要成為引領孩子的人師，陪伴在孩子的身旁，協助他們找出專長和興趣。
校方說，蔡承秉自僑泰國中部畢業直升高中。高一時一度沉迷3C遊戲，但經老師叮嚀和勉勵，善用用平板勤做筆記，終於在學測摘下好成績，並通過陽明交大醫學系的篩選。
錄取陽明交大材料科學系的王蓮笙，國中會考成績5A6+，為減輕家中負擔，決定直升領取高額獎學金。他坦言在考試時容易緊張，學測前一天緊張到只睡一小時，考試當天身體狀況很差，甚至沒辦法靜下心來，還好在導師安慰並鼓勵下，才定下心來穩定發揮。
錄取長庚中醫系的李伯彥，會考成績5A9+，每天從北屯坐校車到僑泰就學，對於順利錄取第一志願。他說，未來要中、西醫兼修，為國人健康奉獻心力。
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