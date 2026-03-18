繁星推薦75學生錄取 台中這所高中創校史紀錄

大學繁星推薦放榜，台中市僑泰高中有75名學生獲得錄取，其中通過醫牙學系第一階段篩選及考取台、清大、陽明交、政、成大等頂尖大學有15人，國立大學則有48人，是校史最佳紀錄。

校方說，15人裡醫科4人、台大3人、清大3人、陽明交大1人、政大2人、成大2人，有12人都是由僑泰國中部直升。其中，學生蔡承秉、蘇煥祁分別通過陽明交大醫學系、台北醫學大學牙醫系篩選，還有李柏彥錄取長庚中醫系，林盈穎錄取中國中醫系，張席綸、陳宥融、黃邦益錄取台大，鄭宇翔、賴怡儒、陳漢科錄取清大，王蓮笙錄取陽明交大，曾宥軒、吳知瑾錄取政大，陳奕維、黃睿翔錄取成大。

校長温順德說，現在學生自主性強，許多程度好的學生不一定想念醫科，而且多數選系不選校，甚至只填一個志願，但學校秉持適性揚才的理念，也都尊重學生的選擇。

導師林純瑋帶著學生從國中部一路直升高中部，6年來戰戰兢兢，深怕辜負孩子及家長的信任。她說，經常期勉自己不僅要當稱職的經師，更要成為引領孩子的人師，陪伴在孩子的身旁，協助他們找出專長和興趣。

校方說，蔡承秉自僑泰國中部畢業直升高中。高一時一度沉迷3C遊戲，但經老師叮嚀和勉勵，善用用平板勤做筆記，終於在學測摘下好成績，並通過陽明交大醫學系的篩選。

錄取陽明交大材料科學系的王蓮笙，國中會考成績5A6+，為減輕家中負擔，決定直升領取高額獎學金。他坦言在考試時容易緊張，學測前一天緊張到只睡一小時，考試當天身體狀況很差，甚至沒辦法靜下心來，還好在導師安慰並鼓勵下，才定下心來穩定發揮。

錄取長庚中醫系的李伯彥，會考成績5A9+，每天從北屯坐校車到僑泰就學，對於順利錄取第一志願。他說，未來要中、西醫兼修，為國人健康奉獻心力。

台中市僑泰高中繁星通過醫牙系篩選及錄取頂尖大學的學生與師長合影。圖／僑泰高中提供

大學繁星推薦放榜，台中市僑泰高中有75名學生獲得錄取。圖／僑泰高中提供