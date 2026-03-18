繁星放榜傳捷報！台東高中狂掃53席 頂大錄取亮眼

115學年度繁星推薦錄取榜單今公布，國立台東高級中學表現亮眼，共有53人成功上榜，其中超過68%錄取國立大學及醫藥相關學系，另有1人通過醫學系第一階段甄選，若順利通過第二階段面試，將再添佳績，整體成果相當亮眼。

校長陳美蓮指出，今年繁星推薦通過錄取率達67%，其中錄取頂尖大學表現尤為突出，共有10人進入台、清、交、成、政等名校。包括錄取台大、清大、國立陽明交通大學、成功大學及政治大學等校，展現學生在理工、商管與人文領域的多元實力。

此外，多名學生錄取中央、中興、中山大學等國立大學，整體升學表現穩健。在特殊選才與多元入學方面，亦有12人脫穎而出。

其中，有學生成功申請美國Taylor University與Cedarville University機械工程學系，展現國際競爭力；另有學生錄取國立東華大學、台東大學及高雄師範大學等校，發展方向多元。

值得一提的是，錄取台大的曾偉明同學，國中會考成績僅1A4B，成長於擺攤家庭，憑藉勤奮與毅力調整讀書方式，學測4科達頂標，成功翻轉學習歷程，成為勵志典範。另有學生提早規畫留學、投入國際科展，展現清晰目標與行動力。