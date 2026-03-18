聽新聞
0:00 / 0:00
繁星放榜傳捷報！台東高中狂掃53席 頂大錄取亮眼
115學年度繁星推薦錄取榜單今公布，國立台東高級中學表現亮眼，共有53人成功上榜，其中超過68%錄取國立大學及醫藥相關學系，另有1人通過醫學系第一階段甄選，若順利通過第二階段面試，將再添佳績，整體成果相當亮眼。
校長陳美蓮指出，今年繁星推薦通過錄取率達67%，其中錄取頂尖大學表現尤為突出，共有10人進入台、清、交、成、政等名校。包括錄取台大、清大、國立陽明交通大學、成功大學及政治大學等校，展現學生在理工、商管與人文領域的多元實力。
此外，多名學生錄取中央、中興、中山大學等國立大學，整體升學表現穩健。在特殊選才與多元入學方面，亦有12人脫穎而出。
其中，有學生成功申請美國Taylor University與Cedarville University機械工程學系，展現國際競爭力；另有學生錄取國立東華大學、台東大學及高雄師範大學等校，發展方向多元。
值得一提的是，錄取台大的曾偉明同學，國中會考成績僅1A4B，成長於擺攤家庭，憑藉勤奮與毅力調整讀書方式，學測4科達頂標，成功翻轉學習歷程，成為勵志典範。另有學生提早規畫留學、投入國際科展，展現清晰目標與行動力。
【編輯推薦】
▪文組怎麼贏台積電？律師點名三大科系最吸金：有人身價破10億
▪政大會研所招生疑洩題！考生揭補習班題型差異 網嘆：什麼時候墮落
▪書讀好沒有錯？頂大工程師見「路邊1景象」：說不清楚的挫敗
▪為何都去北部讀大學？他不解資源為何物 網曝3優勢：少走彎路
▪曾嫌無聊…她日檢N1、多益940待業1年 網推這些職缺：善用優勢
▪學測考生憂「沒醫學背景」個申被刷掉…網指真正影響在後面
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。