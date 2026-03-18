英文不好…自製單字筆記隨身看 他學測拿頂標繁星上台大物理系

115學年大學繁星推薦今天放榜，台中市惠文高中學生張子翊因幼時爺爺生病立志要從醫，學測考58級分，透過繁星申請，以校排1%通過陽明交大醫學系第一階段錄取；惠文高中陳浩銓英文不好，他勤看英文雜誌、新聞，更自製單字片語筆記隨身背誦，最終學測英文考頂標13級，繁星成功錄取台大物理學系。

惠文高中張子翊年幼時爺爺中風送加護病房，在病房中看到醫生醫治病人的過程，從小立志可以從醫，希望能像醫生能幫助他人。

喜歡生物解剖的張子翊，進入惠文高中後以醫學系為目標，他除上課認真聽講，作筆記之外，也會在回家後重新整理當天的筆記，在理解後完成一份專屬於自己的筆記，加深印象，段考前並參加學校的晚自習，讓自己集中精神，發揮最大的讀書成效。他透過繁星申請，以校排1%通過陽明交大醫學系第一階段錄取。

惠文高中陳浩銓身兼天文社的幹部，常要處理社團的事，和各校進行交流，假日還要上山觀星。他說，自己英文從小就很差，其他科模擬考都有滿級過，但英文是最大的罩門，為了好好念英文，從雜誌、新聞開始著手，還做了一本單字片語的隨身筆記，學測英文考了頂標13級，繁星錄取台大物理學系。

錄取台大工程科學及海洋工程學系的陳祈昀家住太平，每天通車2.5小時，他是運動健將，也很會唱歌，自己有一套很特別的讀書方式，就是邊聽音樂邊讀書。他說，因為聽音樂可以穩定自己的心情，反而可以讓自己更專注。

錄取陽明交大電機系的廖傑克是雲林人，考上惠文高中後租房子在學校附近，沒有補習，但很幸運的有一起讀書的學伴，會一起到圖書館讀書。