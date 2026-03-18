AI熱致繁星推薦醫牙科系報名減？招聯會：恐與學生選系轉電資系等有關

115學年度升大學繁星推薦今公告第一類至第七類學群錄取結果及第八類學群篩選結果。今年全台繁星醫牙校系的整體的報名明顯比前一年少，招聯會認為，除了考生選擇報名申請入學外，也可能是因為更多考生轉而選填電資學系。

甄選委員會表示，第八類學群醫、牙學系報名人數共計542人，較去年減少176人，經第一階段篩選後，通過醫學系第一階段篩選招生名額人數計有306人，通過牙醫學系第一階段篩選人數計有59人。

大學甄選入學委員會組長連昭雯說，整體科系招生情況還要綜合申請入學的數據來觀察，但招聯會推論，由於醫牙繁星還需二階面試，考生可能會認為，既然錄取結果無法提早底定，不一定透過繁星，可選擇報名申請入學。另一方面，也可能與大電資時代，學生選系時往電資、工程學系填有關。