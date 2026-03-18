中原大學繁星滿招 導師關懷制開啟準大學生學習旅程

115學年度升大學繁星推薦今公告第一類至第七類學群錄取結果及第八類學群篩選結果。今年全台繁星醫牙校系的整體的報名明顯比前一年少，招聯會認為，除了考生選擇報名申請入學外，也可能是因為更多考生轉而選填電資學系。

2026-03-18 12:25