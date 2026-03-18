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中原大學繁星滿招 導師關懷制開啟準大學生學習旅程

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
為服務準大學生，中原大學4月要舉辦「逐夢中原」，準大學生校園體驗活動。圖／中原大學提供
為服務準大學生，中原大學4月要舉辦「逐夢中原」，準大學生校園體驗活動。圖／中原大學提供

大學繁星推薦錄取結果於今日揭曉，中原大學表示，全校各系組繁星名額全數滿招，展現優質辦學成果，校方也立即啟動新生關懷機制，4月11日舉辦「逐夢中原」校園體驗，協助準大學生展開大學新篇章。

中原指出，根據大學甄選入學委員會公布資料，有64所大學、1664學系參與繁星推薦招生，第一類至第七類學群錄取率為62.70%，中原538名額，錄取538名（外加14名），缺額為0、滿招。

中原大學招生長紀登元說明，各學系已安排新生班級導師，透過聯繫與關懷，表達歡迎，也提供選課、學習、生活適應及校園資源等資訊，幫助準大學生及早認識大學學習型態，展開未來四年的精彩篇章。

中原大學在最新「大學品牌力20強」調查中，位居全國私校第一，也被譽為培育產業人才的「全人教育典範大學」。中原大學表示，校方除持續強化學術量能，在導師制度上更是推動「一生四師」，對每位在學或即將入學的學生，給予實質的關懷與培育，期望為國家培育人才盡一份心力。

4月11日（周六）「逐夢中原」校園體驗活動，邀請繁星錄取生及對中原大學有興趣考生踴躍參與，實地走訪校園，協助準大學生提早規劃未來學習藍圖，開啟逐夢旅程。活動報名網址：https://reurl.cc/Wb3Zre

中原大學繁星推薦滿招，優質辦學成果獲得肯定。圖／中原大學提供
中原大學繁星推薦滿招，優質辦學成果獲得肯定。圖／中原大學提供

繁星 校園 全人教育

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