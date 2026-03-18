改採計社會讓門檻降？台大醫學系一階最低門檻從校排前1%變前4％

繁星推薦今天放榜，台灣大學第一到七類學群今年共有17個缺額，其中有8個缺額落在生農學院。今年醫牙校系繁星推薦情況較以往不同，台大註冊組長李宏森說，醫學系通過第一階段的最低校排從往年的1％掉到4％，可能與學測改採社會科有關。

李宏森說，台大今年繁星推薦第一到七類有416個招生名額、671人報名，最後錄取399人，總共17個缺額，錄取率為59.5％。

談到缺額分布，李宏森說，理學院的大氣系缺1個、社科院的經濟系A組缺1個、工學院的工科海洋系缺1個，生農學院的園藝系缺5個、昆蟲系缺3個，其中昆蟲系完全沒有人錄取，還有管理學院的會計系缺4個、資管系缺2個。他解釋，昆蟲系和園藝系都屬於第三類學群，考生可在19個學系中填10個志願，導致學系之間會有校內競爭的情況。

台大今年繁星推薦錄取學生來自247所高中，校排最低者為前19％。李宏森提及，今年比較特別的情況是，醫學系以往校排最低都是1％，今年過一階者有2％、3％各一名，4％兩名，因此最低校排為4％。原因可能在於，今年台大醫科從英文科改採社會科，假如考生校排好但社會科沒考好，就會選擇不報名。

李宏森指出，電機系與去年一樣共18個名額，今年有66人報名，校排均為1％，學測4科最低總級分為56級分。