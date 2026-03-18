快訊

該起身抵抗？還是靜觀其變？當戰火燒至伊朗，庫德族人再度站上抉擇的十字路口

台北捷運改用「QR單程票」教你買！手機購票、退票教學一次看

高雄爆家長闖校園「單挑」小學生 校方說話了

聽新聞
0:00 / 0:00

湖口高中繁星推薦錄取率達71% 在地學子勇闖頂尖大學

聯合報／ 記者郭政芬／新竹即時報導
湖口高中115學年度繁星推薦錄取學生與校長及師長合影，展現學校優質辦學成果與師生共同努力的成果。圖／湖口高中提供
湖口高中115學年度繁星推薦錄取學生與校長及師長合影，展現學校優質辦學成果與師生共同努力的成果。圖／湖口高中提供

新竹縣立湖口高中於115學年度大學繁星推薦入學中表現亮眼，共計32位同學錄取，整體錄取率高達71%，成功進入台灣大學、政治大學、成功大學、台灣師範大學及台北大學等頂尖學府，湖口高中校長姜錢珠表示，此次繁星推薦成果亮眼，充分展現學校長期推動教學精進與適性輔導的成效。

本次錄取學生多為在地就學的學生，透過減少通勤時間、專注校園學習，在穩定且優質的學習環境中持續累積實力，充分發揮繁星推薦制度「在地培育、適性發展」的精神。

學校指出，錄取台大政治學系國際關係組的學生邱羽慧，學測國文科達頂標。邱羽慧分享，國中時國文成績並不突出，但進入高中後透過專注聽課、主動提問及持續練習，逐步建立實力並突破自我，未來期望精進英語能力，朝外交與國際事務領域發展。

錄取台師大東亞學系的學生徐于絜，學測英文達頂標，自高一即建立每日複習的學習習慣，即使面對模擬考挫折仍持續精進，並已開始自學韓文，展現強烈的學習動機與國際視野。

錄取成大心理學系的學生陳諠卉，長期維持清晨到校自習的習慣，並積極向師長請益，展現高度自律與堅持，未來期望投入心理與助人專業領域；錄取政大傳播學院不分系的學生林汶妤，具備高度自主學習能力，善用AI工具進行作文修正與學習優化，有效提升表達能力，未來規畫跨域發展商學與法學專業。

此外，錄取台北大學公共行政暨政策學系的學生徐睿謙，於學測數學B、英文及社會科皆達頂標，展現均衡且穩健的跨領域學習成果，未來志在公共事務與政策領域，期望為社會發展貢獻所學。

姜錢珠表示，此次繁星推薦成果亮眼，充分展現學校長期推動教學精進與適性輔導的成效。在教師用心陪伴與完善學習環境支持下，學生得以穩健成長、發揮潛能。未來學校將持續優化課程與升學輔導機制，結合AI與多元學習策略，協助更多學生透過多元入學管道進入理想大學，讓在地學子也能立足家鄉、放眼世界，邁向更寬廣的未來。

湖口高中繁星錄取學生與校長、師長開心合照，學生順利錄取理想大學，場面溫馨。圖／湖口高中提供
湖口高中繁星錄取學生與校長、師長開心合照，學生順利錄取理想大學，場面溫馨。圖／湖口高中提供

湖口高中5位表現亮眼的繁星錄取同學合影，展現湖口高中學生自信與多元發展的風采。圖／湖口高中提供
湖口高中5位表現亮眼的繁星錄取同學合影，展現湖口高中學生自信與多元發展的風采。圖／湖口高中提供

接受採訪的5位優秀同學與校長及家長會長合影，見證學生努力成果與家校攜手支持的力量。圖／湖口高中提供
接受採訪的5位優秀同學與校長及家長會長合影，見證學生努力成果與家校攜手支持的力量。圖／湖口高中提供

學生

延伸閱讀

115大學繁星推薦放榜缺額922個「台大17、文大133」 醫牙報名人數降

靜宜大學國際化私校第一 THE影響力排名雙指標全台居冠

留住學子 南投縣內升學 祭10萬獎學金

東海岸女孩圓大學夢！公東高工生錄取高師大藝術產業專班

相關新聞

115大學繁星推薦放榜缺額922個「台大17、文大133」 醫牙報名人數降

115學年度升大學繁星推薦今公告第一類至第七類學群錄取結果及第八類學群篩選結果。第一類至第七類學群錄取率為62.70%，較去年減少1.42%，亦是近5年最低；缺額總計922個，較去年減少224個。頂大方面，今年台灣大學、陽明交通大學、清華大學等校分別有17、13、4個缺額，缺額數最多的學校則是文化大學，共133個。

大學繁星推薦今放榜 錄取結果這裡查

今年度繁星推薦結果將揭曉，今天上午9時甄選委員會（https://www.cac.edu.tw/）公告第一至第七類錄取名單；第八類學群的部分，則會公告第一階段篩選結果，通過篩選考生須於5月14日到31日期間參加各校第2階段甄試。

湖口高中繁星推薦錄取率達71% 在地學子勇闖頂尖大學

新竹縣立湖口高中於115學年度大學繁星推薦入學中表現亮眼，共計32位同學錄取，整體錄取率高達71%，成功進入台灣大學、政治大學、成功大學、台灣師範大學及台北大學等頂尖學府，湖口高中校長姜錢珠表示，此次繁星推薦成果亮眼，充分展現學校長期推動教學精進與適性輔導的成效。

考生注意！大學繁星推薦明早9時放榜 公告第1到7類錄取結果

115學年繁星推薦64所大學校院、1664個學系（組）參加招生，有1萬5554個名額，明天上午9時上網公告第1到7類學群...

繁星亂象 高中撕榜出包 險引骨牌效應

大學繁星推薦即將在本月十八日放榜。高雄某高中日前發生校排百分之十一的學生撕榜填志願時，疑似校方行政人員引導錯誤導致填錯學群，學生要求更正恐引發「骨牌效應」，將牽動後續多名學生志願，所幸該生最後放棄繁星，原分發排序才無須更動。中部過去也曾發生校排百分之三的學生放棄選填志願，校方封鎖消息，就怕後面學生若依次調整，恐引起家長反彈。

同窗反目 填志願考驗人性

大學升學管道多元，繁星計畫以校內排名為基礎，但選填志願序時「牽一髮動全身」，十足考驗同學情誼。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。