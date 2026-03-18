湖口高中繁星推薦錄取率達71% 在地學子勇闖頂尖大學

新竹縣立湖口高中於115學年度大學繁星推薦入學中表現亮眼，共計32位同學錄取，整體錄取率高達71%，成功進入台灣大學、政治大學、成功大學、台灣師範大學及台北大學等頂尖學府，湖口高中校長姜錢珠表示，此次繁星推薦成果亮眼，充分展現學校長期推動教學精進與適性輔導的成效。

本次錄取學生多為在地就學的學生，透過減少通勤時間、專注校園學習，在穩定且優質的學習環境中持續累積實力，充分發揮繁星推薦制度「在地培育、適性發展」的精神。

學校指出，錄取台大政治學系國際關係組的學生邱羽慧，學測國文科達頂標。邱羽慧分享，國中時國文成績並不突出，但進入高中後透過專注聽課、主動提問及持續練習，逐步建立實力並突破自我，未來期望精進英語能力，朝外交與國際事務領域發展。

錄取台師大東亞學系的學生徐于絜，學測英文達頂標，自高一即建立每日複習的學習習慣，即使面對模擬考挫折仍持續精進，並已開始自學韓文，展現強烈的學習動機與國際視野。

錄取成大心理學系的學生陳諠卉，長期維持清晨到校自習的習慣，並積極向師長請益，展現高度自律與堅持，未來期望投入心理與助人專業領域；錄取政大傳播學院不分系的學生林汶妤，具備高度自主學習能力，善用AI工具進行作文修正與學習優化，有效提升表達能力，未來規畫跨域發展商學與法學專業。

此外，錄取台北大學公共行政暨政策學系的學生徐睿謙，於學測數學B、英文及社會科皆達頂標，展現均衡且穩健的跨領域學習成果，未來志在公共事務與政策領域，期望為社會發展貢獻所學。

姜錢珠表示，此次繁星推薦成果亮眼，充分展現學校長期推動教學精進與適性輔導的成效。在教師用心陪伴與完善學習環境支持下，學生得以穩健成長、發揮潛能。未來學校將持續優化課程與升學輔導機制，結合AI與多元學習策略，協助更多學生透過多元入學管道進入理想大學，讓在地學子也能立足家鄉、放眼世界，邁向更寬廣的未來。

湖口高中繁星錄取學生與校長、師長開心合照，學生順利錄取理想大學，場面溫馨。圖／湖口高中提供

湖口高中5位表現亮眼的繁星錄取同學合影，展現湖口高中學生自信與多元發展的風采。圖／湖口高中提供

接受採訪的5位優秀同學與校長及家長會長合影，見證學生努力成果與家校攜手支持的力量。圖／湖口高中提供