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繁星推薦醫學系196名額　306人通過篩選拚2階

中央社／ 台北18日電

115學年大學繁星推薦今天公告第8類學群第1階段篩選結果，11校醫學系提供196個名額，439人報名，預計甄試313人，306人通過篩選，通過篩選者仍須參加2階甄試。

大學甄選入學委員會今天發布新聞稿指出，115學年大學繁星推薦管道有64校、1664個學系參加招生，提供1萬5554個名額；繁星推薦分為8類學群，第8類學群包含醫學系和牙醫系，考生通過第1階段篩選後，還須參加第2階段指定項目甄試。

甄選會資料顯示，115學年繁星推薦第8類學群第1階段篩選結果今天公告，11校醫學系提供196個名額，439人報名，預計甄試313人，306人通過篩選，僅高雄醫學大學通過篩選人數（38人）低於預計甄試人數（45人）。

在原住民外加名額部分，台北醫學大學醫學系提供3個名額，僅1人報名，預計甄試15人，僅1人通過篩選；馬偕醫學大學醫學系提供1個名額，僅1人報名，預計甄試3人，僅1人通過篩選。

牙醫系部分，有7校提供36個名額，148人報名，預計甄試66人，59人通過篩選，僅高雄醫學大學通過篩選人數（11人）低於預計甄試人數（18人）。

甄選會提醒，繁星推薦第8類學群通過篩選的考生，仍須參加第2階段指定項目甄試，由於錄取結果未定，考生仍可報名大學申請入學招生，但通過繁星醫學系篩選的考生，不得報名同所大學的醫學系，通過繁星牙醫系篩選的考生，不得報名同所大學的牙醫系。

申請入學 名額 醫學系 繁星

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