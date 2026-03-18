115大學繁星推薦放榜缺額922個「台大17、文大133」 醫牙報名人數降

115學年度升大學繁星推薦今公告第一類至第七類學群錄取結果及第八類學群篩選結果。第一類至第七類學群錄取率為62.70%，較去年減少1.42%，亦是近5年最低；缺額總計922個，較去年減少224個。頂大方面，今年台灣大學、陽明交通大學、清華大學等校分別有17、13、4個缺額，缺額數最多的學校則是文化大學，共133個。

115學年度共有64所大學校院、1664個學系組參加大學繁星推薦招生，共提供1萬5554個招生名額。359所高中所推薦的14401名一般生，錄取率為62.70%；外加名額則錄取261名原住民生，錄取率為89.69%，較去年減少1.07%。

甄選委員會表示，第一類至第七類學群招生名額報名人數為2萬2967人，較去年增加650人；錄取人數1萬4401人，也較去年增加92人。參與招生校系中，1個校系有增額錄取情形，增額錄取1名。第一類至第七類學群招生缺額922個，以及後續放棄入學資格後之缺額，將回流至分發入學管道招生。

第八類學群醫、牙學系報名人數共計542人，較去年減少176人，經第一階段篩選後，通過醫學系第一階段篩選招生名額人數計有306人，通過牙醫學系第一階段篩選人數計有59人。

根據甄選委員會資料，今年度繁星推薦數所頂尖大學仍有缺額，其中台大總計17個缺額、陽明交大13個、清華大學4個、成功大學3個。另外，今年缺額最多的學校為文化大學，共133個缺額，其次為實踐大學77個、銘傳大學68個。

甄選委員會表示，18日上午9時起，考生可憑學測應試號碼、身分證號碼後4碼及個人密碼查詢分發比序錄取或篩選結果。甄選委員會並同時提供各推薦高中上網下載所屬推薦學生錄取及篩選結果；錄取生由各大學寄發錄取通知單、通過篩選考生亦由各大學寄發（或公告）指定項目甄試通知，甄選委員會不另行書面通知。

考生對錄取（或篩選）結果有疑義欲申請複查時，可依簡章規定於3月19日中午12時前，以網路申請方式向甄選委員會提出，申請程序請逕上甄選委員會網站查詢。