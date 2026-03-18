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大學繁星推薦今放榜 錄取結果這裡查
今年度繁星推薦結果將揭曉，今天上午9時甄選委員會（https://www.cac.edu.tw/）公告第一至第七類錄取名單；第八類學群的部分，則會公告第一階段篩選結果，通過篩選考生須於5月14日到31日期間參加各校第2階段甄試。
根據115學年大學繁星推薦招生簡章，參加繁星推薦考生，在校學業成績全校排名百分比須符合報名各校系規定，各校系可自訂學科能力測驗科目、高中英語聽力測驗成績、術科考試成績等為檢定標準。
甄選會指出，115學年繁星推薦招生計64所大學校院、1664個學系組參加，提供招生名額合計1萬5554個。
甄選會提醒，第一類學群至第七類學群分發錄取生即取得各該校系之入學資格，無論放棄與否，一律不得報名本學年度大學「申請入學」及參加「科技校院日間部四年制申請入學聯合招生」第一階段篩選。
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