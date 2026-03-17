聽新聞
0:00 / 0:00
考生注意！大學繁星推薦明早9時放榜 公告第1到7類錄取結果
115學年繁星推薦64所大學校院、1664個學系（組）參加招生，有1萬5554個名額，明天上午9時上網公告第1到7類學群錄取結果、第8類學群（醫學系、牙醫系）第1階段篩選結果。
根據115學年大學繁星推薦招生簡章，參加繁星推薦考生，在校學業成績全校排名百分比須符合報名各校系規定，各校系可自訂學科能力測驗科目、高中英語聽力測驗成績、術科考試成績等為檢定標準。
根據大學甄選入學委員會資料，115學年繁星推薦管道提供1萬5554個名額，是近11年新低；繁星推薦分為8類學群，第8類學群包含醫學系和牙醫系，考生通過第1階段篩選後，須參加第2階段指定項目甄試。
甄選會明天上午9時起公告115學年繁星推薦第1到7類學群錄取名單，考生可上網（https://www.cac.edu.tw/）查詢；甄選會明天上午9時公告繁星推薦第8類學群第1階段篩選結果，通過篩選考生須於5月14日到31日期間參加各校第2階段甄試。
【編輯推薦】
▪文組怎麼贏台積電？律師點名三大科系最吸金：有人身價破10億
▪政大會研所招生疑洩題！考生揭補習班題型差異 網嘆：什麼時候墮落
▪書讀好沒有錯？頂大工程師見「路邊1景象」：說不清楚的挫敗
▪為何都去北部讀大學？他不解資源為何物 網曝3優勢：少走彎路
▪曾嫌無聊…她日檢N1、多益940待業1年 網推這些職缺：善用優勢
▪學測考生憂「沒醫學背景」個申被刷掉…網指真正影響在後面
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。