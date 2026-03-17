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考生注意！大學繁星推薦明早9時放榜 公告第1到7類錄取結果

中央社／ 台北17日電
115學年繁星推薦64所大學校院、1664個學系（組）參加招生，明天上午9時上網公告第1到7類學群錄取結果。示意圖。聯合報系資料照片
115學年繁星推薦64所大學校院、1664個學系（組）參加招生，明天上午9時上網公告第1到7類學群錄取結果。示意圖。聯合報系資料照片

115學年繁星推薦64所大學校院、1664個學系（組）參加招生，有1萬5554個名額，明天上午9時上網公告第1到7類學群錄取結果、第8類學群（醫學系、牙醫系）第1階段篩選結果。

根據115學年大學繁星推薦招生簡章，參加繁星推薦考生，在校學業成績全校排名百分比須符合報名各校系規定，各校系可自訂學科能力測驗科目、高中英語聽力測驗成績、術科考試成績等為檢定標準。

根據大學甄選入學委員會資料，115學年繁星推薦管道提供1萬5554個名額，是近11年新低；繁星推薦分為8類學群，第8類學群包含醫學系和牙醫系，考生通過第1階段篩選後，須參加第2階段指定項目甄試。

甄選會明天上午9時起公告115學年繁星推薦第1到7類學群錄取名單，考生可上網（https://www.cac.edu.tw/）查詢；甄選會明天上午9時公告繁星推薦第8類學群第1階段篩選結果，通過篩選考生須於5月14日到31日期間參加各校第2階段甄試。

繁星 學測 醫學系

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