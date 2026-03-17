考生注意！大學繁星推薦明早9時放榜 公告第1到7類錄取結果

大學繁星推薦即將在本月十八日放榜。高雄某高中日前發生校排百分之十一的學生撕榜填志願時，疑似校方行政人員引導錯誤導致填錯學群，學生要求更正恐引發「骨牌效應」，將牽動後續多名學生志願，所幸該生最後放棄繁星，原分發排序才無須更動。中部過去也曾發生校排百分之三的學生放棄選填志願，校方封鎖消息，就怕後面學生若依次調整，恐引起家長反彈。

2026-03-15 00:00