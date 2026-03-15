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同窗反目 填志願考驗人性

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導

大學升學管道多元，繁星計畫以校內排名為基礎，但選填志願序時「牽一髮動全身」，十足考驗同學情誼。

繁星制度設計初衷，是讓社區高中、偏鄉學生有機會進頂大，翻轉城鄉差距與資源落差。選填志願以校排前五十％學生為對象，有學校採公開撕榜全程錄影，有學校購買廠商研發系統分梯次選填，或由導師、輔導主任逐一與學生們分析優劣，採紙本選填，但學生面臨成績比序時不免陷入計較，是莫大的人性考驗。

南部一名李姓高中主任說，有的學校公開撕榜過程不一定會邀家長，若學生的理想科系被選走，應變時間過短，可能事後會不認帳，衍生爭議。開放父母陪同的學校，若父母親無法參加，需由家長簽同意書，尊重選擇。

據南部負責繁星計畫的黃姓老師觀察，學生們為避免「撞志願」，有的會自行私下溝通，他曾遇過有學生寫信給好友「可不可以避開某校系」，但獲回應「這個科系對我來說很重要」，顯見升學的壓力讓同儕相處間陷入兩難。

另名高中陳姓主任說，部分學校會請排序一％到三％的學生開協調會，了解選填動向，這類協調會非硬性參加，可以不參加或參加後選擇「蓋牌」，直到填志願才揭曉，以致存在變數。

李姓老師說，撕榜方式決策時間短，學生看到心儀科系被填走而無替代科系，易衍伸事後爭議。紙本填寫、系統輔助選填，雖拉長教務處行政作業，但較能減少爭議。

陳姓高中主任觀察，繁星選填讓同學變斤斤計較，甚至撕破臉吵架。其實繁星重視校內五學期成績，當數理資優班或雙語班等特殊班學生實力接近，導師應引導學生理解升學制度、思考職涯，建立良性競爭。

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