繁星亂象 高中撕榜出包 險引骨牌效應

大學繁星推薦即將在本月十八日放榜。高雄某高中日前發生校排百分之十一的學生撕榜填志願時，疑似校方行政人員引導錯誤導致填錯學群，學生要求更正恐引發「骨牌效應」，將牽動後續多名學生志願，所幸該生最後放棄繁星，原分發排序才無須更動。中部過去也曾發生校排百分之三的學生放棄選填志願，校方封鎖消息，就怕後面學生若依次調整，恐引起家長反彈。

繁星推薦讓偏鄉或非明星學校的社區高中學子也有機會上頂大，是大學升學的重要管道之一，但繁星選填志願近來也屢傳亂象。

中部一所高中採電腦作業，過去曾有學生在作業時間截止前修改志願造成排序大亂，致其他學生被「擠」出去沒校系，學校連忙改為人工作業並溝通協調沒校系的學生參加指考，才結束風波。

高雄近日則有某高中繁星選填志願時，校排百分之十一學生撕榜時疑因行政引導出現錯誤而填錯學群，他希望更正，卻牽動排名百分之廿九和卅二等學生志願，初步預估只要更動，後端至少有廿八人受影響。

校方為此發布聲明，指該名學生已放棄繁星管道，另走個人申請和登記分發，原分發排序不會更動。校長坦言，選填過程確有魔鬼藏在細節裡，包括學生未再確認學群、現場行政人員引導落差等，未來會加強作業流程和確認機制，避免類似狀況再發生。

高市教育局指已全面查核本案作業流程，釐清責任歸屬。若確有行政疏失或程序不當，將依法追究相關人員責任。

一名導師透露，行政流程疏失未被即時發現，「這已經不是第一次了」；另名老師一指「校方未依校內會議決議，才引發軒然大波」。

有資深教師說，繁星撕榜過程充滿壓力與情緒起伏，學生理想科系被人選走，往往有人喜有人悲，部分學生若只鎖定單一志願，一旦被「截胡」，衝擊更大。

中山大學政經系教授張其祿說，繁星推薦是進入頂大管道之一，學生都很重視，此次高雄某學校屬於行政疏失，若學生提申訴，不僅補救有困難，改變結果的可能性也很低，最後只能由學校與學生協調善後。

張其祿表示，學校在行政流程上應強化雙重確認與行政管考制度，必要時應建立明確的行政責任與懲處制度，以保障學生升學權益。

彰化縣溪湖高中採撕榜制，學生一旦撕榜就「落子無悔」。一名老師透露，選填志願時，學生常會私下打聽彼此選填的校系，老師盡量不介入，避免「公親變事主」，若有學生修改或放棄志願，學校也必定保密，「填志願一個蘿蔔一個坑」，萬一走露風聲，勢必引發骨牌效應，難以收拾。