快訊

牛皮紙袋秀單據！包機費208萬 卓榮泰：刻意說成公務行程是何居心？

經典賽／LiveBP讓隊友打斷2支球棒 大谷翔平重申「應該不會登板」

王思佳又出事！稱「在杜拜置產」網戳破謊言

聽新聞
0:00 / 0:00

東海岸女孩圓大學夢！公東高工生錄取高師大藝術產業專班

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東縣公東高級工業職業學校再傳升學佳績，室內空間設計科應屆畢業生谷納·夫棟（中）近日成功錄取國立高雄師範大學藝術產業學士原住民專班。圖／公東高工提供
台東縣公東高級工業職業學校再傳升學佳績，室內空間設計科應屆畢業生谷納·夫棟（中）近日成功錄取國立高雄師範大學藝術產業學士原住民專班。圖／公東高工提供

台東縣公東高級工業職業學校再傳升學佳績，室內空間設計科應屆畢業生谷納·夫棟近日成功錄取國立高雄師範大學藝術產業學士原住民專班，展現偏鄉學子透過技職教育培養專業能力、邁向高等學府的成果。

谷納·夫棟來自東河鄉，國中就讀都蘭國中。在東海岸自然環境與部落文化薰陶下成長的她，從小對藝術創作與空間美感產生濃厚興趣。升上高中後選擇就讀公東高工室內空間設計科，希望透過系統化的專業訓練，培養設計能力，並嘗試將藝術創作與文化元素結合。

3年的學習過程中，谷納·夫棟接受完整設計專業訓練。室內空間設計科課程以應用設計、展示設計與印前製程為3大核心領域，學生除學習設計理論，也透過實作與數位工具操作，培養從構想到完成作品的整體設計能力。透過多元課程與實作訓練，谷納·夫棟逐步累積實力，為升學奠定基礎。

談到求學歷程，谷納·夫棟表示，在學期間受到老師們的悉心指導，使她在設計與製作能力上持續精進，確立未來發展方向。

對於未來規劃，谷納·夫棟說，希望進入大學後持續深化藝術創作與設計專業，並結合部落文化與地方特色，發展具有文化內涵的創意設計，也期盼未來能將所學帶回家鄉，為地方文化與創意產業貢獻力量。

校長李恭榮表示，技職教育的價值在於協助學生找到興趣與方向，並透過專業訓練逐步實現夢想。谷納·夫棟從東海岸偏鄉出發，憑藉3年努力成功錄取國立高雄師範大學，不僅展現偏鄉學子的努力與潛力，也為學弟妹樹立良好典範。

技職教育 高師大 台東

延伸閱讀

70歲返校圓夢 讚「第三人生大學」課程多元

新北技職培育鏈成形 全國技藝賽金手獎奪牌居冠

初探鏈結美感課程與藝文活動對全人教育之學生素養發展效應：以國立高雄科技大學為例

相關新聞

中原大學布局AI關鍵技術 全台首設大學熱管理研發中心

中原大學指出，面對全AI球人工智慧，與HPC高效能運算爆發式成長，高功率密度帶來的熱挑戰、熱管理已成為科技發展的關鍵課題。

東海岸女孩圓夢大學！台東公東高工生錄取高師大藝術產業專班

台東縣公東高級工業職業學校再傳升學佳績，室內空間設計科應屆畢業生谷納·夫棟近日成功錄取國立高雄師範大學藝術產業學士原住民專班，展現偏鄉學子透過技職教育培養專業能力、邁向高等學府的成果。

「私立台大」輝煌不再？她和孩討論選校驚覺世代代溝 網揪評價更迭關鍵

隨著115學測成績揭曉，志願填選成為家長與考生間的討論重心，卻也意外勾勒出台灣高教排名隨時代更迭的變遷。日前一則關於大學排名的討論在社群瘋傳…

考完學測收不了心？家長崩潰「教室變賭場」孩學會打麻將：高三下這麼扯嗎

115大學學測落幕後，高中教室竟搖身一變，成為學生的休閒中心？近日一位家長在社群平台發文控訴，就讀北市某公立高中的孩子透露，開學至今班上不僅出席人數寥寥無幾，更有學生大膽帶著「麻將」到校開桌…

非頂大沒必要？ 過來人點破選校關鍵：幾類科系私立更強

一名女網友近日在Dcard發文，討論國立與私立大學的選擇差異，表示許多朋友即便能上私立前段科系，如輔仁、東海、東吳，仍堅持填報國立後段科系，只為了校名。原PO則偏好選擇喜歡的私立科系，對朋友「高分低填」的態度感到困惑，想知道四年大學生活到底差在哪，是環境、學費、同學圈還是出國機會。

選校還是選系？千古難題網友風向變了 理性派給新解法

學測成績揭曉後，繁星推薦報名即將在本周三登場，同時，12萬名考生進入志願選填階段，社群平台「PeiPei配配」不只出現多篇繁星相關討論文，「選校還是選系」這道每年戰一次的升學經典題，更在「PeiPei配配」掀起一波新的理性對話，網友風向不再是單一答案，而是回歸「適合」與「彈性」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。