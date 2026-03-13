東海岸女孩圓大學夢！公東高工生錄取高師大藝術產業專班

台東縣公東高級工業職業學校再傳升學佳績，室內空間設計科應屆畢業生谷納·夫棟近日成功錄取國立高雄師範大學藝術產業學士原住民專班，展現偏鄉學子透過技職教育培養專業能力、邁向高等學府的成果。

谷納·夫棟來自東河鄉，國中就讀都蘭國中。在東海岸自然環境與部落文化薰陶下成長的她，從小對藝術創作與空間美感產生濃厚興趣。升上高中後選擇就讀公東高工室內空間設計科，希望透過系統化的專業訓練，培養設計能力，並嘗試將藝術創作與文化元素結合。

3年的學習過程中，谷納·夫棟接受完整設計專業訓練。室內空間設計科課程以應用設計、展示設計與印前製程為3大核心領域，學生除學習設計理論，也透過實作與數位工具操作，培養從構想到完成作品的整體設計能力。透過多元課程與實作訓練，谷納·夫棟逐步累積實力，為升學奠定基礎。

談到求學歷程，谷納·夫棟表示，在學期間受到老師們的悉心指導，使她在設計與製作能力上持續精進，確立未來發展方向。

對於未來規劃，谷納·夫棟說，希望進入大學後持續深化藝術創作與設計專業，並結合部落文化與地方特色，發展具有文化內涵的創意設計，也期盼未來能將所學帶回家鄉，為地方文化與創意產業貢獻力量。

校長李恭榮表示，技職教育的價值在於協助學生找到興趣與方向，並透過專業訓練逐步實現夢想。谷納·夫棟從東海岸偏鄉出發，憑藉3年努力成功錄取國立高雄師範大學，不僅展現偏鄉學子的努力與潛力，也為學弟妹樹立良好典範。