「私立台大」輝煌不再？她和孩討論選校驚覺世代代溝 網揪評價更迭關鍵

隨著115學測成績揭曉，志願填選成為家長與考生間的討論重心，卻也意外勾勒出台灣高教排名隨時代更迭的變遷。日前一則關於大學排名的討論在社群瘋傳，一位家長感嘆，自己記憶中被譽為「私立台大」的理想學府，在孩子眼中卻已不復往日，雙方對學校評價的落差，讓她深感共識難尋。

近日在臉書社團「115學測及分科考生家長交流討論」中，一位家長發文感嘆，在與孩子討論校系選擇時，發現彼此對學校的評價存在顯著的「世代隔閡」。原PO表示，在自己的認知中東海大學是不錯的選項，然而孩子似乎對此不以為然，這讓她心生困惑，忍不住公開發問：「請問現在小孩不愛東海了嗎？」

原PO並附上一張照片，圖中是一位網友在Dcard留言評析東海大學，指出「東海大學對4、50歲以上的人，真的非常有吸引力」，該網友提及早期東海大學的學術地位崇高，在當年更有著「私立台大」的美譽，「其他的私立大學都是從三專、五專、學院慢慢升上來的。最早期沒有中山、中正時，東海小輸成大，跟中興差不多」。

貼文發布後在社團掀起討論，部分資深校友對「東海曾經號稱私立台大」的說法提出更精確的時空定位，認為東海的巔峰時期或許需回溯至半世紀前，「現在要覺得東海好的，大概要70歲了啦」、「時序不對吧，東海志願高的時候，應該已經是現在高中生的阿公了吧」、「東海剛成立時，的確吸引很多北部高中名校學生去就讀，像是我以前讀某北部國立大學時，系上不少教授大學就是東海畢業的」。

然而，對於現年約50歲的中壯年族群而言，評價則更顯分歧。有民眾憶及三十年前的錄取光景，指出在當年的私校體系中，體感上東吳、輔大或是其他中字輩大學各據山頭，對於東海是否穩坐「私校龍頭」持保留態度，「這是民國幾年的事啊？我念大學時東海評價並沒有高到哪裡去啊，私立第一？上面還有東吳跟輔大耶」、「東海當年的確算私校裡不錯的，但私立台大真的太過譽了，當年的私立頂應是輔大、東吳、中原」。

不少網友對東海大學評價演變的原因提出見解，認為在過去「大學窄門」時期，能考取指標性私校已是不易，並且東海以人文社會學科見長，其學術光環正經臨結構轉型與少子化的雙重考驗，「時間會改變一切，東海文組比較強，建築還是排名很前面，但是理工方面被本來就以理工為主的逢甲超越，他也沒有三類的科系，科系不夠吸引人吧」、「四十年前只有11間大學，文組的錄取率約10%，只要考到大學就了不起了。東海是很好的私立大學」、「我是50歲出頭的人，當時東海就是社會組的人在唸的，像歷史、政治、外文這些科系，它的理工科就非常普通」。

隨著繁星推薦、申請入學等管道將依序開跑，升學輔導平台大學問執行長魏佳卉也針對「選校」或「選系」提出實用建議，她表示，若學生想鎖定熱門科系，建議在申請入學階段就要卡位，因分發名額占比偏少，熱門科系在高競爭下申請可能無缺額，不一定會回流至分發；若以選校為主、對科系要求放其次者，分科都會有「紅利」，因冷門科系回流名額多，若考生能撐到分發，機會將大增。