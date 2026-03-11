考完學測收不了心？家長崩潰「教室變賭場」孩學會打麻將：高三下這麼扯嗎

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一位家長在社群平台發文控訴，就讀北市某公立高中的孩子透露，開學至今班上不僅出席人數寥寥無幾，更有學生大膽帶著「麻將」到校開桌。高中生示意圖。圖／AI生成
115大學學測落幕後，高中教室竟搖身一變，成為學生的休閒中心？近日一位家長在社群平台發文控訴，就讀北市某公立高中的孩子透露，開學至今班上不僅出席人數寥寥無幾，更有學生大膽帶著「麻將」到校開桌。消息一出，引發網友對高三下學期校園紀律與升學制度漏洞的熱烈討論。

一位家長在臉書社團「115學測及分科考生家長交流討論」發文，表示自家孩子是剛考完學測的高三生，日前與孩子進行睡前談話時，意外得知校內令人震驚的現況。根據對方敘述，開學至今班上同學往往只來了一半，留在校內的學生也大多沉溺於手機。更令原PO感到不可置信的是，竟有學生直接將整副麻將帶到學校開打，孩子甚至淡淡地說：「我在學校學會打麻將了。」

這番言論讓原PO當下火氣上湧，但為了不影響孩子睡眠，只能壓抑情緒溫和帶過，提醒對方專注於即將到來的二階申請資料，並未多說什麼。她沉痛質疑，若連公立高中的學生都如此大膽，其他學校的高三生，在下學期是否也陷入同樣的荒廢狀態。

針對此現象，她也點出現今升學的結構性問題：現行學測訂於一月舉行，距離六月畢業仍有長達數月的時間。即便大人預期學生應利用這段時間準備升學事項，或銜接大學課程，但學生心態顯然已進入「學測結束、提早放假」的狀態。「這段時間的意義到底在哪裡」，原PO對此感到無力，也忍不住質問：「學測後的高三下學期這麼扯嗎？」

貼文曝光後引起家長熱烈回響，有網友認同原PO，指出目前升學制度的弊端，「高三的確是沒用的一個學期，完全因為升學制度的關係，這個學期完全沒進度」、「現行的制度就是把最精華的高三浪費了」；也有家長透露自家孩子班上也有類似情況，甚至連班導都對此感到無力；甚至有私校家長表示，即便校方管得緊，學生心態也早已放飛。

然而，另一派聲音認為，各校、各班級風氣不同，不能一言以蔽之，且娛樂跟成績沒有正相關，關鍵在於學生能否自律：「每個學校的風氣都不一樣，都要畢業了，也沒辦法改變什麼，問問孩子未來的目標，繼續陪伴往下一個里程碑走吧」、「我家也是前段班的高中 ，目前高二班上同學都會帶撲克牌去玩，現在孩子課業壓力那麼大 ，總是要有舒壓的方式」、「高中生要升大學了，老師也很難管制他們，要靠孩子自律」。

實際上，過去學測成績出爐後，有些參加「個人申請」的學生會因此分心，忽略高三的課業表現。因此從111學年開始，備審資料中的「修課紀錄」和「課程學習成果」都包含高三下學期的學業表現。換句話說，若高三下成績不理想，恐影響二階甄選總成績。

