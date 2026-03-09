快訊

非頂大沒必要？ 過來人點破選校關鍵：幾類科系私立更強

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友表示許多朋友即便能上私立大學前段科系，仍為了校名填報國立大學後段科系。示意圖／ingimage
一名女網友表示許多朋友即便能上私立大學前段科系，仍為了校名填報國立大學後段科系。示意圖／ingimage

一名女網友近日在Dcard發文，討論國立與私立大學的選擇差異，表示許多朋友即便能上私立前段科系，如輔仁、東海、東吳，仍堅持填報國立後段科系，只為了校名。原PO則偏好選擇喜歡的私立科系，對朋友「高分低填」的態度感到困惑，想知道四年大學生活到底差在哪，是環境、學費、同學圈還是出國機會。

貼文下方，不少網友分享個人看法。有人認為「不是頂大，中段國立沒必要硬填」，強調大學重點在於自學能力與科系適性；也有人指出，推甄時國立可能有校名加分效果，但私立特定科系仍具有優勢。部分留言則指出，醫學、設計或語文相關科系，私立有些甚至比國立強。

此外，也有網友提醒，國立大學雖然穩定，但並非所有科系或校系環境都比私立好，「金子在哪都會發光」，強調選校應以科系與個人規劃為主，而非單純追求校名，直言選擇私立前段科系仍能滿足學習興趣與未來發展，尤其是距離、校園資源或科系特色考量。

還有網友曾提到政府補助制度。因為有政府對私立大學提供補助措施，部分私立大學學生入學分數甚至高於國立後段，而選擇私校多半因科系特色或地理便利，非經濟需求，加上部分私校背後有財團或宗教支持，使補助資源落在「不缺錢的人身上」。

私立大學 升學

一名女網友近日在Dcard發文，討論國立與私立大學的選擇差異,表示許多朋友即便能上私立前段科系,如輔仁、東海、東吳,仍堅持填報國立後段科系,只為了校名。原PO則偏好選擇喜歡的私立科系,對朋友「高分低填」的態度感到困惑,想知道四年大學生活到底差在哪,是環境、學費、同學圈還是出國機會。

