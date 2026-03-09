聽新聞
0:00 / 0:00
非頂大沒必要？ 過來人點破選校關鍵：幾類科系私立更強
一名女網友近日在Dcard發文，討論國立與私立大學的選擇差異，表示許多朋友即便能上私立前段科系，如輔仁、東海、東吳，仍堅持填報國立後段科系，只為了校名。原PO則偏好選擇喜歡的私立科系，對朋友「高分低填」的態度感到困惑，想知道四年大學生活到底差在哪，是環境、學費、同學圈還是出國機會。
貼文下方，不少網友分享個人看法。有人認為「不是頂大，中段國立沒必要硬填」，強調大學重點在於自學能力與科系適性；也有人指出，推甄時國立可能有校名加分效果，但私立特定科系仍具有優勢。部分留言則指出，醫學、設計或語文相關科系，私立有些甚至比國立強。
此外，也有網友提醒，國立大學雖然穩定，但並非所有科系或校系環境都比私立好，「金子在哪都會發光」，強調選校應以科系與個人規劃為主，而非單純追求校名，直言選擇私立前段科系仍能滿足學習興趣與未來發展，尤其是距離、校園資源或科系特色考量。
還有網友曾提到政府補助制度。因為有政府對私立大學提供補助措施，部分私立大學學生入學分數甚至高於國立後段，而選擇私校多半因科系特色或地理便利，非經濟需求，加上部分私校背後有財團或宗教支持，使補助資源落在「不缺錢的人身上」。
【編輯推薦】
▪文組怎麼贏台積電？律師點名三大科系最吸金：有人身價破10億
▪政大會研所招生疑洩題！考生揭補習班題型差異 網嘆：什麼時候墮落
▪書讀好沒有錯？頂大工程師見「路邊1景象」：說不清楚的挫敗
▪為何都去北部讀大學？他不解資源為何物 網曝3優勢：少走彎路
▪曾嫌無聊…她日檢N1、多益940待業1年 網推這些職缺：善用優勢
▪學測考生憂「沒醫學背景」個申被刷掉…網指真正影響在後面
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。