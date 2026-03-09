選校還是選系？千古難題網友風向變了 理性派給新解法

學測成績揭曉後，繁星推薦報名即將在本周三登場，同時，12萬名考生進入志願選填階段，社群平台「PeiPei配配」不只出現多篇繁星相關討論文，「選校還是選系」這道每年戰一次的升學經典題，更在「PeiPei配配」掀起一波新的理性對話，網友風向不再是單一答案，而是回歸「適合」與「彈性」。

有自稱台大學姐的網友留言指出：「這題沒有標準答案，只有最適合你的選擇！」她將討論拆解為兩派觀點，理性分析優劣，引發高度共鳴。

在「選系派」立場中，她認為專業就是最強底牌。一技之長才是未來真正的平等基礎，尤其在法律、醫療或公職等領域，證照與實質能力才是核心競爭力。此外，她也提醒心理成本問題，若待在沒有興趣的科系，長期心靈內耗，未來轉系名額競爭與學分抵免風險都必須納入考量；更別說特定專業在準備國考時具備天然優勢，訓練扎實度不可忽視。

至於「選校派」，她形容這是一張通往資源與人脈的門票。頂尖大學通常提供較高的跨領域彈性，例如雙主修、輔系等制度，讓學生能以相對低成本探索不同方向，提高試錯容忍度。同時，與優秀同儕並肩競爭，本身就是難以量化的隱形資產；而名校品牌在爭取大型事務所實習或跨領域發展時，也可能成為有力背書。她總結：「只要保有對世界的熱情，和轉換跑道的勇氣，其實各種選擇都值得一試。」

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，從近年學生諮詢與數據觀察來看，考生已不再單純追逐校名或熱門科系，而是開始關注「未來是否保有轉換空間」。隨著產業快速變動、職涯路徑多元化，單一科系對應單一職業的模式早已鬆動，學生自然更在意選擇是否具備彈性。

1111人力銀行學生職涯顧問陳坤平直言，若是要他給出建議，「粗暴的答案」是文組選校、理組選系，但如果真的卡在二選一，那永遠無解。陳坤平強調，大學四年本質上是一段探索期，而非終身定錨。

陳坤平指出，現行高教制度其實提供大量調整空間，除了傳統雙主修、輔系外，還有學分學程、跨校選修、A進B出等多元機制。學生若善用制度資源，即使入學時選擇未盡理想，也仍有修正方向的可能。他曾遇過學生刻意選擇學分負擔較輕的科系，因為另有創業或專業培養計畫，「這種選擇不能簡單用對錯衡量。」

陳坤平提醒，真正關鍵的應該是：「這個選擇，能不能讓未來的我有更多可能？」。現階段學生仍在成長階段，高三喜歡的科目，大三未必依然熱愛；若只用當下興趣作為唯一依據，反而可能限制未來。