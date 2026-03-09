快訊

男「談復合」遭前女友乾哥一刀斃命 4人落網殺人罪移送

別讓遺產變「遺怨」 從長榮案看實用的4個法律自保術

國際天后住家遭槍擊！歹徒朝豪宅連開10槍 蕾哈娜人正在屋內

選校還是選系？千古難題網友風向變了 理性派給新解法

聯合報／ 記者陳素玲／即時台北報導
學測成績揭曉後，繁星推薦報名即將在11日登場，12萬名考生進入志願選填階段。圖／本報資料照片
學測成績揭曉後，繁星推薦報名即將在11日登場，12萬名考生進入志願選填階段。圖／本報資料照片

學測成績揭曉後，繁星推薦報名即將在本周三登場，同時，12萬名考生進入志願選填階段，社群平台「PeiPei配配」不只出現多篇繁星相關討論文，「選校還是選系」這道每年戰一次的升學經典題，更在「PeiPei配配」掀起一波新的理性對話，網友風向不再是單一答案，而是回歸「適合」與「彈性」。

有自稱台大學姐的網友留言指出：「這題沒有標準答案，只有最適合你的選擇！」她將討論拆解為兩派觀點，理性分析優劣，引發高度共鳴。

在「選系派」立場中，她認為專業就是最強底牌。一技之長才是未來真正的平等基礎，尤其在法律、醫療或公職等領域，證照與實質能力才是核心競爭力。此外，她也提醒心理成本問題，若待在沒有興趣的科系，長期心靈內耗，未來轉系名額競爭與學分抵免風險都必須納入考量；更別說特定專業在準備國考時具備天然優勢，訓練扎實度不可忽視。

至於「選校派」，她形容這是一張通往資源與人脈的門票。頂尖大學通常提供較高的跨領域彈性，例如雙主修、輔系等制度，讓學生能以相對低成本探索不同方向，提高試錯容忍度。同時，與優秀同儕並肩競爭，本身就是難以量化的隱形資產；而名校品牌在爭取大型事務所實習或跨領域發展時，也可能成為有力背書。她總結：「只要保有對世界的熱情，和轉換跑道的勇氣，其實各種選擇都值得一試。」

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，從近年學生諮詢與數據觀察來看，考生已不再單純追逐校名或熱門科系，而是開始關注「未來是否保有轉換空間」。隨著產業快速變動、職涯路徑多元化，單一科系對應單一職業的模式早已鬆動，學生自然更在意選擇是否具備彈性。

1111人力銀行學生職涯顧問陳坤平直言，若是要他給出建議，「粗暴的答案」是文組選校、理組選系，但如果真的卡在二選一，那永遠無解。陳坤平強調，大學四年本質上是一段探索期，而非終身定錨。

陳坤平指出，現行高教制度其實提供大量調整空間，除了傳統雙主修、輔系外，還有學分學程、跨校選修、A進B出等多元機制。學生若善用制度資源，即使入學時選擇未盡理想，也仍有修正方向的可能。他曾遇過學生刻意選擇學分負擔較輕的科系，因為另有創業或專業培養計畫，「這種選擇不能簡單用對錯衡量。」

陳坤平提醒，真正關鍵的應該是：「這個選擇，能不能讓未來的我有更多可能？」。現階段學生仍在成長階段，高三喜歡的科目，大三未必依然熱愛；若只用當下興趣作為唯一依據，反而可能限制未來。

人力銀行 一技之長

延伸閱讀

不再糾結學以致用 人力銀行：近半數新鮮人選擇就業與所學無關

沒有理工腦就會被取代？文組女憂沒競爭力「無法生存」 網揪善用1招與AI共生

成大跨域「彈性學制」學生能自組課程 中文系也能參加醫學影像分割

打破科系限制 逾4千人搶修跨領域學士

相關新聞

外國搶才 高中畢業出國念書 逐年增

新一年度數間國外大學來台搶才，日本早稻田大學鎖定建中、師大附中等明星高中；澳洲新南威爾斯大學也預計近日舉行入學說明會。國外優秀大學全球獵人頭，台灣高中生赴海外讀大學連年增加，學界認為，台灣要提升制度與資源，否則人才會逐漸變成單向流動。

選校還是選系？千古難題網友風向變了 理性派給新解法

學測成績揭曉後，繁星推薦報名即將在本周三登場，同時，12萬名考生進入志願選填階段，社群平台「PeiPei配配」不只出現多篇繁星相關討論文，「選校還是選系」這道每年戰一次的升學經典題，更在「PeiPei配配」掀起一波新的理性對話，網友風向不再是單一答案，而是回歸「適合」與「彈性」。

創作能量奔放 弘光科大與沙鹿深波圖書館合辦AI數位藝術聯展

台中市立圖書館沙鹿深波分館與弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系共同舉辦AI數位藝術聯展，今年是第三屆。這次展覽以「2026 藝馬奔騰！」為主題，展現數位創作持續奔放能量，呼應科技藝術加速發展的趨勢。即日起展出至3月31日止，地點在沙鹿深波圖書館1樓及2樓電影特藏區。

選校或選系？ 專家：大學四年是探索期而非終身定錨

大學入學考試中心公布學測成績後，繁星推薦報名緊接著將於11日展開，高達12萬名考生正式進入志願選填的關鍵期，專家指出，社群平台「PeiPei配配」近期出現多篇針對繁星與志願選擇的討論，但針對選校或選系的抉擇，網友不再僅限於二選一，而是更強調回歸個人適合度與未來發展的韌性。

赴外就學增…教團：教育資源錯置 國際化不足

即便近年面臨少子化，應屆高中畢業生赴國外就學人數卻是逐年緩增，全教總大專委員會主委楊逸飛指出，政府近年的國際教育政策欠佳，經費多砸在語言教育或讓大學找外國學者演講，家長學生「想出去」的心態增強，部分原因就是資源用錯地方，真正的交流、國際化環境仍不足。

學測放榜搶看未來 嘉義市教育博覽會湧人潮70校齊聚助考生選志願

學測成績公布，考生面臨志願選填與科系抉擇。嘉義市政府上午在市立棒球場前廣場，舉辦大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，邀集全台70所大專校院及嘉義區18所高中職設攤，透過面對面諮詢與互動交流，協助學生了解校系特色與升學資訊，吸引大批學生家長參觀，諮詢氣氛熱絡。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。