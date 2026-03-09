選校或選系？ 專家：大學四年是探索期而非終身定錨

大學入學考試中心公布學測成績後，繁星推薦報名緊接著將於11日展開，高達12萬名考生正式進入志願選填的關鍵期，專家指出，社群平台「PeiPei配配」近期出現多篇針對繁星與志願選擇的討論，但針對選校或選系的抉擇，網友不再僅限於二選一，而是更強調回歸個人適合度與未來發展的韌性。

1111人力銀行歸納各界說法指出，支持「選系」的觀點認為，專業技能是職涯的最強底牌。尤其在法律、醫療或公職等具備高度專業門檻的領域，證照與實質訓練才是核心競爭力。此外，選擇符合興趣的科系能有效避免學習過程中的心理內耗，降低未來因不適應而產生的轉系成本與學分抵免風險；更重要的是，特定專業在準備國家考試時，具備扎實的學術基礎與天然優勢。

相較之下，1111人力銀行提及，「選校派」則將頂尖大學視為通往優質資源與人脈的門票。名校通常提供較高的跨領域彈性，如雙主修、輔系等制度，讓學生能以較低成本進行多方探索，並提高試錯的容忍度 。在競爭激烈的職場中，與優秀同儕並肩學習所累積的隱形資產，以及名校品牌在爭取指標性單位實習、跨領域發展時的背書效益，皆是選校的主要誘因。

1111人力銀行發言人曾仲葳觀察，近年學生諮詢數據顯示，考生已不再單純追逐校名或熱門科系，而是更關注「未來是否保有轉換空間」 。隨著職涯路徑趨向多元化，學生愈發在意第一步的選擇是否具備足夠的彈性，以應對快速變動的產業趨勢 。

針對陷入二選一難題的考生，1111人力銀行學生職涯顧問陳坤平則給出不同思考維度。他認為，大學四年本質上是一段探索期，而非終身定錨，雖然坊間常有「文組選校、理組選系」的粗略建議，但若過於糾結二選一，往往容易陷入無解，因為世界與個人都在隨時變動。

現行高等教育制度已提供大量的修正機制，除傳統的雙主修、輔系外，還包含學分學程、跨校選修及「A進B出」等多元路徑。陳坤平表示，曾有學生為了保留創業或培養其他專業的空間，刻意選擇學分負擔較輕的科系，這種決策反映出學生開始具備長遠的職涯規劃意識，而非僅受限於當下興趣。