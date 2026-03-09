快訊

柯文哲想參加兒子東京大學畢典 今遞狀聲請暫時解除限境

忍1年再買！蘋果平價MacBook Neo 2傳搭載「觸控螢幕」 還有2升級高CP

連2天「專注吃一物飲食法」壞膽固醇明顯下降！效果持續長達六周

聽新聞
0:00 / 0:00

創作能量奔放 弘光科大與沙鹿深波圖書館合辦AI數位藝術聯展

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
「2026藝馬奔騰！」策展人王瑋名說，深波圖書館2樓展出多遊系師生的數位影片創作作品。記者游振昇／攝影
「2026藝馬奔騰！」策展人王瑋名說，深波圖書館2樓展出多遊系師生的數位影片創作作品。記者游振昇／攝影

台中市立圖書館沙鹿深波分館與弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系共同舉辦AI數位藝術聯展，今年是第三屆。這次展覽以「2026 藝馬奔騰！」為主題，展現數位創作持續奔放能量，呼應科技藝術加速發展的趨勢。即日起展出至3月31日止，地點在沙鹿深波圖書館1樓及2樓電影特藏區。

開展頒獎鼓勵師生創作，得獎名單中，來自印度的交換學生Riddhi Anirudha Wagh，以AI平面類作品獲得系主任獎。作品主題為粉紅美女佇立於飄落的粉色花海中，風格唯美浪漫。Riddhi Anirudha Wagh說，因為對AI與AR創作充滿興趣，選擇到弘光科大多遊系半年交換學習，獲獎非常開心。

另一件獲獎作品，由大一學生鄭惠心所創作，獲得手繪電繪組第二名。作品描繪樹葉中露出的凝神，構圖深具創意巧思。導師洪明顯表示，鄭惠心下半身癱瘓，平時以輪椅代步，這半年來皆透過視訊遠距上課，學習狀況很好。數位創作工具讓學生打破身體行動的限制，自由揮灑創意，相信未來她在創作的世界裡，將擁有無限可能性。

弘光科大校長蘇弘毅表示，參展作品由多遊系師生共同創作，透過跨媒介實驗與創意敘事，將遊戲設計、美學思維與AI技術融入作品中，凸顯創作者對視覺語言、影像節奏與科技工具的掌握。

沙鹿深波分館主任許栘綻指出，這次展覽涵蓋五大創作類型，包括2D與3D動畫、數位繪畫、AI生成藝術（含AI MV、AI 繪畫、AI動畫）、攝影作品、微電影，五大媒材橫跨影像、合成、算圖、後製與人工智慧應用，展現多媒體技術在創作領域中的多元延伸。

弘光科大多遊系大一身障生鄭惠心作品描繪樹葉中露出的凝神，構圖深具創意巧思，獲得手繪電繪組第二名。記者游振昇／攝影
弘光科大多遊系大一身障生鄭惠心作品描繪樹葉中露出的凝神，構圖深具創意巧思，獲得手繪電繪組第二名。記者游振昇／攝影

弘光科大校長蘇弘毅（左）頒獎給印度交換學生 Riddhi Anirudha Wagh（右），她的AI平面類作品（螢幕上顯示）獲得系主任獎。記者游振昇／攝影
弘光科大校長蘇弘毅（左）頒獎給印度交換學生 Riddhi Anirudha Wagh（右），她的AI平面類作品（螢幕上顯示）獲得系主任獎。記者游振昇／攝影

交換學生

延伸閱讀

藝術家劉呈祥攜西國駐村作品 插旗馬德里ARCO藝博會

AI改變美術展 彰安國中學生畫作手機掃描動起來

屏東美術館整修7個月後重新登場 迎向城市文化新篇章

AI降低技術門檻 但沒有降創意的重要

相關新聞

外國搶才 高中畢業出國念書 逐年增

新一年度數間國外大學來台搶才，日本早稻田大學鎖定建中、師大附中等明星高中；澳洲新南威爾斯大學也預計近日舉行入學說明會。國外優秀大學全球獵人頭，台灣高中生赴海外讀大學連年增加，學界認為，台灣要提升制度與資源，否則人才會逐漸變成單向流動。

創作能量奔放 弘光科大與沙鹿深波圖書館合辦AI數位藝術聯展

台中市立圖書館沙鹿深波分館與弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系共同舉辦AI數位藝術聯展，今年是第三屆。這次展覽以「2026 藝馬奔騰！」為主題，展現數位創作持續奔放能量，呼應科技藝術加速發展的趨勢。即日起展出至3月31日止，地點在沙鹿深波圖書館1樓及2樓電影特藏區。

赴外就學增…教團：教育資源錯置 國際化不足

即便近年面臨少子化，應屆高中畢業生赴國外就學人數卻是逐年緩增，全教總大專委員會主委楊逸飛指出，政府近年的國際教育政策欠佳，經費多砸在語言教育或讓大學找外國學者演講，家長學生「想出去」的心態增強，部分原因就是資源用錯地方，真正的交流、國際化環境仍不足。

學測放榜搶看未來 嘉義市教育博覽會湧人潮70校齊聚助考生選志願

學測成績公布，考生面臨志願選填與科系抉擇。嘉義市政府上午在市立棒球場前廣場，舉辦大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，邀集全台70所大專校院及嘉義區18所高中職設攤，透過面對面諮詢與互動交流，協助學生了解校系特色與升學資訊，吸引大批學生家長參觀，諮詢氣氛熱絡。

台師大拚海外招生 境外生占比連2年國立大學第一

大專面臨少子女化與招生危機，各校積極海外招生。擁有華語教學、僑生先修部優勢的台灣師範大學，近年加開全英語課程、鼓勵跨文化...

國立大學第一 台師大境外生與註冊率增幅奪雙冠

國立台灣師範大學表示，校內境外學位生占全校學生比例提升至13.39%，連續兩年位居全台國立大學之冠；又根據教育部109學年至114學年大專校院境外新生實際註冊人數統計，台師大的成長幅度亦位居國立大學第一。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。