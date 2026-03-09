創作能量奔放 弘光科大與沙鹿深波圖書館合辦AI數位藝術聯展

台中市立圖書館沙鹿深波分館與弘光科技大學多媒體遊戲發展與應用系共同舉辦AI數位藝術聯展，今年是第三屆。這次展覽以「2026 藝馬奔騰！」為主題，展現數位創作持續奔放能量，呼應科技藝術加速發展的趨勢。即日起展出至3月31日止，地點在沙鹿深波圖書館1樓及2樓電影特藏區。

開展頒獎鼓勵師生創作，得獎名單中，來自印度的交換學生Riddhi Anirudha Wagh，以AI平面類作品獲得系主任獎。作品主題為粉紅美女佇立於飄落的粉色花海中，風格唯美浪漫。Riddhi Anirudha Wagh說，因為對AI與AR創作充滿興趣，選擇到弘光科大多遊系半年交換學習，獲獎非常開心。

另一件獲獎作品，由大一學生鄭惠心所創作，獲得手繪電繪組第二名。作品描繪樹葉中露出的凝神，構圖深具創意巧思。導師洪明顯表示，鄭惠心下半身癱瘓，平時以輪椅代步，這半年來皆透過視訊遠距上課，學習狀況很好。數位創作工具讓學生打破身體行動的限制，自由揮灑創意，相信未來她在創作的世界裡，將擁有無限可能性。

弘光科大校長蘇弘毅表示，參展作品由多遊系師生共同創作，透過跨媒介實驗與創意敘事，將遊戲設計、美學思維與AI技術融入作品中，凸顯創作者對視覺語言、影像節奏與科技工具的掌握。

沙鹿深波分館主任許栘綻指出，這次展覽涵蓋五大創作類型，包括2D與3D動畫、數位繪畫、AI生成藝術（含AI MV、AI 繪畫、AI動畫）、攝影作品、微電影，五大媒材橫跨影像、合成、算圖、後製與人工智慧應用，展現多媒體技術在創作領域中的多元延伸。

弘光科大多遊系大一身障生鄭惠心作品描繪樹葉中露出的凝神，構圖深具創意巧思，獲得手繪電繪組第二名。記者游振昇／攝影

弘光科大校長蘇弘毅（左）頒獎給印度交換學生 Riddhi Anirudha Wagh（右），她的AI平面類作品（螢幕上顯示）獲得系主任獎。記者游振昇／攝影