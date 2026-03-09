聽新聞
赴外就學增…教團：教育資源錯置 國際化不足

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

即便近年面臨少子化，應屆高中畢業生赴國外就學人數卻是逐年緩增，全教總大專委員會主委楊逸飛指出，政府近年的國際教育政策欠佳，經費多砸在語言教育或讓大學找外國學者演講，家長學生「想出去」的心態增強，部分原因就是資源用錯地方，真正的交流、國際化環境仍不足。

楊逸飛談到，國內都擔心國外來搶學生，如同台灣也在搶東南亞學生，雖然是全球化必然的競爭趨勢，但現在被家長送出去的高中生比較像是「逃出去」，跟出國後仍願意規畫回台的邏輯截然不同，國際教育政策應側重打造真正的國際化環境，讓學生願意留下。

文化大學外語學院院長葉淑華表示，日本的大學近年很積極到台灣招生，公立高中外也鎖定不錯的私立學校。日本台灣交流協會近年也提供獎學金，過去多著重讀研究所，近年則向下鼓勵高中生赴日讀學士，評估是日本近年同樣面臨少子化，勢必得向海外招生。

近年如英美等海外人才居留方案多有改變。葉淑華談到，日本因少子化，外國人方針比以前寬鬆，推出類似台灣的留才制，有一技之長、對經濟有幫助，無論理工或人社領域專長都有機會留日，她自己的女兒也在日本教書。

學生Kevin表示，家人因工作長年派駐海外，後來隨父親短暫調回台灣，也跟隨回台讀了三年的高中國際部，畢業後選擇回到歐洲讀大學。

Kevin談到，以荷蘭為例，如愛因荷芬、台夫特理工大學都跟企業緊密連結、把大學當作人才庫，常給予學院科系贊助，且畢業後無論升學或就業，都是面向整個歐洲市場；加上西歐對學生很友善，能享受優惠的交通和公共設施，他常搭長途巴士、廉航旅行，都是台灣沒有的體驗。

