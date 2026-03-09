外國搶才 高中畢業出國念書 逐年增

新一年度數間國外大學來台搶才，日本早稻田大學鎖定建中、師大附中等明星高中；澳洲新南威爾斯大學也預計近日舉行入學說明會。國外優秀大學全球獵人頭，台灣高中生赴海外讀大學連年增加，學界認為，台灣要提升制度與資源，否則人才會逐漸變成單向流動。

早稻田大學國際教養、政治經濟、社會科學部開放台灣高中推薦學生，檢具英文能力證明、在校成績、推薦函等即可報名。法國巴黎政治學院、日本京都大學、澳洲雪梨大學等，則於去年底就陸續前進北市前三志願高中辦說明會。教育部統計近五年應屆高中畢業生赴國外就學人數，一〇八至一一二學年，從一一三九人增為一五六一人。

北市復興實中主任秘書柯冠銘表示，國外優秀大學全球獵人頭，近年北市高中也多與荷蘭、法國、日本等校簽訂備忘錄，每年由海外大學提供少量名額，讓國內高中推薦學生，如京都大學每年都有招收世界各地學生的計畫。

柯冠銘說，過去中國大陸、香港都提供台灣學生獎學金，隨疫情和政治局勢轉變，現在家長傾向選擇歐美、澳洲。而赴海外就學也存有一定客群，如雙語部學生多半就是要出國；又近年北市愈來愈多學校設有國際文憑課程，學生相較過去也有更多選擇。

台大電機系特聘教授張耀文表示，這幾年明顯感受到，很多優秀高中生的選項已不是台大或其他國內大學，而是「台灣或全球」，連雪梨大學、京都大學都直接到明星高中招生，代表看到台灣學生的價值，學生與家長也更早把高教視為國際市場。

張耀文也指出，大學獎學金遠少於研究所，趨勢表示很多家庭能負擔國外的學費。而家長對競爭感到焦慮，或對國內制度失望，都動搖了對台灣高教長期穩定的信心，現代社會選擇更多，台灣要提升制度與資源，否則選擇會逐漸變成單向流動。

北市建國中學校長莊智鈞也談到，建中十年前就與京都大學合作並到校招生，由京都大學參考學生在校成績、綜合表現等，近三年每年至少有一位建中生到京都大學就讀。

莊智鈞也建議，近年學生家庭有能力，多有意願先送到國外求學再續讀研究所。新加坡等國近年都有強烈的海外攬才企圖，反之，台灣的大學對外攬才力道沒這麼強，應更積極延攬海外人才，對文化激盪、學習才有幫助，「如果一直停在國內招生，多樣化就會受限。」