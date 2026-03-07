快訊

經典賽／林昱珉出牌在捷克戰掀熱議 曾豪駒：一開始就設定好

中華隊14:0扣倒捷克！女星霸氣「發5千杯飲料」

比驗孕棒還靈！懷孕5週沒發現 阿金突變「24小時保鑣」狂貼：有小主人了

聽新聞
0:00 / 0:00

學測放榜搶看未來 嘉義市教育博覽會湧人潮70校齊聚助考生選志願

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市政府上午在市立棒球場前廣場，舉辦大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，邀集全台70所大專校院及嘉義區18所高中職設攤，透過面對面諮詢與互動交流，協助學生了解校系特色與升學資訊，吸引大批學生家長參觀，諮詢氣氛熱絡。記者魯永明／攝影
嘉義市政府上午在市立棒球場前廣場，舉辦大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，邀集全台70所大專校院及嘉義區18所高中職設攤，透過面對面諮詢與互動交流，協助學生了解校系特色與升學資訊，吸引大批學生家長參觀，諮詢氣氛熱絡。記者魯永明／攝影

學測成績公布，考生面臨志願選填與科系抉擇。嘉義市政府上午在市立棒球場前廣場，舉辦大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，邀集全台70所大專校院及嘉義區18所高中職設攤，透過面對面諮詢與互動交流，協助學生了解校系特色與升學資訊，吸引大批學生家長參觀，諮詢氣氛熱絡。

市長黃敏惠與來賓及校長們，共同為教育博覽會開幕啟動，活動現場人潮不絕，從各校課程特色、高額獎助學金，到海外交換與實習機會等資訊，都是學生與家長關注焦點。除升學資訊，深受親子族群喜愛的「香蕉哥哥」也在場帶動唱跳，掀起「卡加布列島」熱潮，將氣氛推向高潮。

市府邀請有百萬訂閱的法國YouTuber「酷」帶來主題講座「酷的夢通往哪裡」，分享自身求學與追夢歷程，鼓勵學生以不同視角思考人生選擇，現場與學生熱烈互動，氣氛熱絡。參加學生表示，會場佈置有創意，像Z世代元素的反光鏡打卡區，充滿年輕活力的氛圍，也成為拍照人氣聚集地，活動吸引滿滿人潮到場參觀，熱鬧非凡。

市長黃敏惠指出，博覽會以「來嘉踅大學，看未來」為主題，規畫象徵探索未來街道，匯聚各校多元特色與校系亮點，讓學生能以輕鬆愉快的方式自在探索。

教育處長郭添財表示，透過博覽會交流，讓考生將視野從校系名稱，延伸至個人興趣、能力與未來產業發展，使志願選填不再只是分數落點被動選擇，而是在掌握資訊後為自己規畫人生藍圖。

嘉義市政府上午在市立棒球場前廣場，舉辦大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，邀集全台70所大專校院及嘉義區18所高中職設攤，透過面對面諮詢與互動交流，協助學生了解校系特色與升學資訊，吸引大批學生家長參觀，諮詢氣氛熱絡。記者魯永明／攝影
嘉義市政府上午在市立棒球場前廣場，舉辦大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，邀集全台70所大專校院及嘉義區18所高中職設攤，透過面對面諮詢與互動交流，協助學生了解校系特色與升學資訊，吸引大批學生家長參觀，諮詢氣氛熱絡。記者魯永明／攝影

嘉義市政府上午在市立棒球場前廣場，舉辦大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，市長黃敏惠與來賓及校長們，共同為教育博覽會開幕啟動。記者魯永明／攝影
嘉義市政府上午在市立棒球場前廣場，舉辦大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，市長黃敏惠與來賓及校長們，共同為教育博覽會開幕啟動。記者魯永明／攝影

嘉義市政府上午在市立棒球場前廣場，舉辦大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，市長黃敏惠與來賓及校長們，共同為教育博覽會開幕啟動。記者魯永明／攝影
嘉義市政府上午在市立棒球場前廣場，舉辦大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，市長黃敏惠與來賓及校長們，共同為教育博覽會開幕啟動。記者魯永明／攝影

嘉義市政府上午在市立棒球場前廣場，舉辦大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，邀集全台70所大專校院及嘉義區18所高中職設攤，透過面對面諮詢與互動交流，協助學生了解校系特色與升學資訊，吸引大批學生家長參觀，諮詢氣氛熱絡。記者魯永明／攝影
嘉義市政府上午在市立棒球場前廣場，舉辦大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，邀集全台70所大專校院及嘉義區18所高中職設攤，透過面對面諮詢與互動交流，協助學生了解校系特色與升學資訊，吸引大批學生家長參觀，諮詢氣氛熱絡。記者魯永明／攝影

黃敏惠

延伸閱讀

新北高中職國際教育博覽會 AI助攻探索未來

中原推大學體驗活動 學系探索落點分析助填志願

嘉義高中學測1人奪滿級分 50級分以上破百人展現卓越教學成果

嘉女學測2人奪59級分 161人次達50級分以上表現不俗

相關新聞

學測放榜搶看未來 嘉義市教育博覽會湧人潮70校齊聚助考生選志願

學測成績公布，考生面臨志願選填與科系抉擇。嘉義市政府上午在市立棒球場前廣場，舉辦大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，邀集全台70所大專校院及嘉義區18所高中職設攤，透過面對面諮詢與互動交流，協助學生了解校系特色與升學資訊，吸引大批學生家長參觀，諮詢氣氛熱絡。

台師大拚海外招生 境外生占比連2年國立大學第一

大專面臨少子女化與招生危機，各校積極海外招生。擁有華語教學、僑生先修部優勢的台灣師範大學，近年加開全英語課程、鼓勵跨文化...

國立大學第一 台師大境外生與註冊率增幅奪雙冠

國立台灣師範大學表示，校內境外學位生占全校學生比例提升至13.39%，連續兩年位居全台國立大學之冠；又根據教育部109學年至114學年大專校院境外新生實際註冊人數統計，台師大的成長幅度亦位居國立大學第一。

學測放榜 東山高中4人滿級分、35人達醫牙學系門檻、129人可上台大

115年學測成績放榜，臺北市東山高中4科滿級4人；35人54級分以上，達醫牙學系門檻；50級分以上計129位，預估能達錄取台大標準。校長張師豪表示，這是老師與學生共同努力的結果，感謝各位師長的辛勞，也為孩子的付出感到驕傲，同時也期勉他們能繼續努力，進入心目中理想的大學科系。

濫用AI導致「翻車」 不如自己寫

近年大學陸續於申請入學備審資料指引增訂ＡＩ使用相關規範，大學招聯會去年底也修正繁星推薦、申請入學招生規定，若發現學生資料偽造等，可取消報名資格。教育團體指出，大學端逐漸完善規定、寫清楚遊戲規則，也是提醒學生ＡＩ「別亂用」，若真無法善用ＡＩ則寧可穩扎穩打，自己完成備審資料。

AI備審 大學明定 書審資料使用規則

大學申請入學將於本月下旬開跑，然而因應生成式ＡＩ發展，如何「打假」成了不少學校的難題，其中像陽明交大等校要求明確揭露ＡＩ使用用途與範圍並保留原始資料，清大今年各系於備審資料指引也增列「可使用」與「不可使用」ＡＩ樣態。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。