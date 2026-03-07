學測放榜搶看未來 嘉義市教育博覽會湧人潮70校齊聚助考生選志願

學測成績公布，考生面臨志願選填與科系抉擇。嘉義市政府上午在市立棒球場前廣場，舉辦大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，邀集全台70所大專校院及嘉義區18所高中職設攤，透過面對面諮詢與互動交流，協助學生了解校系特色與升學資訊，吸引大批學生家長參觀，諮詢氣氛熱絡。

市長黃敏惠與來賓及校長們，共同為教育博覽會開幕啟動，活動現場人潮不絕，從各校課程特色、高額獎助學金，到海外交換與實習機會等資訊，都是學生與家長關注焦點。除升學資訊，深受親子族群喜愛的「香蕉哥哥」也在場帶動唱跳，掀起「卡加布列島」熱潮，將氣氛推向高潮。

市府邀請有百萬訂閱的法國YouTuber「酷」帶來主題講座「酷的夢通往哪裡」，分享自身求學與追夢歷程，鼓勵學生以不同視角思考人生選擇，現場與學生熱烈互動，氣氛熱絡。參加學生表示，會場佈置有創意，像Z世代元素的反光鏡打卡區，充滿年輕活力的氛圍，也成為拍照人氣聚集地，活動吸引滿滿人潮到場參觀，熱鬧非凡。

市長黃敏惠指出，博覽會以「來嘉踅大學，看未來」為主題，規畫象徵探索未來街道，匯聚各校多元特色與校系亮點，讓學生能以輕鬆愉快的方式自在探索。

教育處長郭添財表示，透過博覽會交流，讓考生將視野從校系名稱，延伸至個人興趣、能力與未來產業發展，使志願選填不再只是分數落點被動選擇，而是在掌握資訊後為自己規畫人生藍圖。

嘉義市政府上午在市立棒球場前廣場，舉辦大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，邀集全台70所大專校院及嘉義區18所高中職設攤，透過面對面諮詢與互動交流，協助學生了解校系特色與升學資訊，吸引大批學生家長參觀，諮詢氣氛熱絡。記者魯永明／攝影

嘉義市政府上午在市立棒球場前廣場，舉辦大學入學暨嘉義區高中特色教育博覽會，市長黃敏惠與來賓及校長們，共同為教育博覽會開幕啟動。記者魯永明／攝影

