台師大拚海外招生 境外生占比連2年國立大學第一

中央社／ 台北6日電

大專面臨少子女化與招生危機，各校積極海外招生。擁有華語教學、僑生先修部優勢的台灣師範大學，近年加開全英語課程、鼓勵跨文化共學，境外生占比連2年居國立大學第一。

台師大今天發布新聞稿表示，114學年度境外學位生占全校學生占比（境外生學位生人數除以全校學位生人數）提升到13.39%（113學年度為12.05%），連續2年居全台國立大學首位。

中央社根據教育部統計處數據，以相同公式計算，包括台灣科技大學、清華大學、台灣大學、政治大學等校，境外生占比落在9%到12%之間；若單純以人數計算，台灣大學則以3513人領先台師大的1942人。

台師大指出，近年境外招生成果，主因是將國際化列為校務發展核心，形成穩定推動機制；而校內國語教學中心、僑生先修部，也是長期穩定的學生來源，為台師大打好穩定基礎。

近年台師大積極拓展全球合作網絡，參與國際教育展、數位招生平台，靠著姐妹校及畢業學生，打下良好口碑；另外，也與越南肯特大學合作推動的「躍獅計畫」，深化國際教育合作，推動跨國學術交流與人才培育。

另外，台師大目前已有62個碩博士班英語授課學程，學士班也有6個，全英語授課（EMI）提供更具吸引力學習環境，且讓來自不同國家學生可在同一課學習，成為近年境外學生申請成長的重要因素之一。

另外，台師大1942名境外學位生，來自全球73國，相較部分學校境外生來源集中，台師大學生來源分布更為均衡，呈現「開枝散葉」的多元生源分布，校園更具文化多樣性。

學測放榜 東山高中4人滿級分、35人達醫牙學系門檻、129人可上台大

115年學測成績放榜，臺北市東山高中4科滿級4人；35人54級分以上，達醫牙學系門檻；50級分以上計129位，預估能達錄取台大標準。校長張師豪表示，這是老師與學生共同努力的結果，感謝各位師長的辛勞，也為孩子的付出感到驕傲，同時也期勉他們能繼續努力，進入心目中理想的大學科系。

濫用AI導致「翻車」 不如自己寫

近年大學陸續於申請入學備審資料指引增訂ＡＩ使用相關規範，大學招聯會去年底也修正繁星推薦、申請入學招生規定，若發現學生資料偽造等，可取消報名資格。教育團體指出，大學端逐漸完善規定、寫清楚遊戲規則，也是提醒學生ＡＩ「別亂用」，若真無法善用ＡＩ則寧可穩扎穩打，自己完成備審資料。

AI備審 大學明定 書審資料使用規則

大學申請入學將於本月下旬開跑，然而因應生成式ＡＩ發展，如何「打假」成了不少學校的難題，其中像陽明交大等校要求明確揭露ＡＩ使用用途與範圍並保留原始資料，清大今年各系於備審資料指引也增列「可使用」與「不可使用」ＡＩ樣態。

升大學備審資料 教團：AI只能當幫手而非外包工作

近年大學陸續於申請入學備審資料指引增訂AI使用相關規範，大學招聯會去年底也修正繁星推薦、申請入學招生規定，若發現學生資料偽造等，可取消報名資格。教育團體指出，大學端逐漸完善規定、寫清楚遊戲規則，也是提醒學生AI「別亂用」，若真無法善用AI則寧可穩扎穩打自己完成備審資料。

