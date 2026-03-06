國立大學第一 台師大境外生與註冊率增幅奪雙冠

國立台灣師範大學表示，校內境外學位生占全校學生比例提升至13.39%，連續兩年位居全台國立大學之冠；又根據教育部109學年至114學年大專校院境外新生實際註冊人數統計，台師大的成長幅度亦位居國立大學第一。

根據教育部統計，113學年度，台師大以12.05%境外學位生比例居國立大學之首；至114學年度，比例再提升1.34%。台師大也表示，近期115學年度境外生申請也創下新紀錄，截至目前統計，外國學生申請人數首度突破千人，較往年增加300餘人，成長幅度超過四成。

台師大說，近年配合政府政策，透過高等教育深耕計畫中的「國際化專章」整合策略，並推動「促進國際生來台暨留台計畫」及「華語精進計畫」。同時，校內國語教學中心與僑生先修部長期吸引海外學生來台學習，例如來自越南的華語生或緬甸等地的僑生，形成穩定的學生來源。

台師大近年也拓展全球網絡，校方表示，長期受合作海外機構、重點姐妹校與畢業學長姊等推薦，以及跨校師長的推薦網絡，逐步建立起國際學術社群。此外，亦透過與越南肯特大學合作推動的「躍獅計畫」，深化國際教育合作，推動跨國學術交流與人才培育。該計畫除培植合作夥伴的教學與研究能量外，也促進雙方學生交流與升學銜接。

台師大也推動雙語教育與全英語授課（EMI），現已有62個碩博士班、6個學士班英語授課學程，學校持續提升英語授課能量與國際課程設計，使來自不同國家的學生能在同一課堂學習。透過課程國際化與教學創新，逐步打造更具吸引力的國際學習環境，雙語學習環境的成熟亦成為近年境外學生申請成長的重要因素之一。