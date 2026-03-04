快訊

學測放榜 東山高中4人滿級分、35人達醫牙學系門檻、129人可上台大

聯合報／ 教育事業部
東山高中4人滿級分。圖／東山高中提供
東山高中4人滿級分。圖／東山高中提供

115年學測成績放榜，臺北市東山高中4科滿級4人；35人54級分以上，達醫牙學系門檻；50級分以上計129位，預估能達錄取台大標準。校長張師豪表示，這是老師與學生共同努力的結果，感謝各位師長的辛勞，也為孩子的付出感到驕傲，同時也期勉他們能繼續努力，進入心目中理想的大學科系。

校方表示，這次拿60滿級分的謝沂岑，閱讀速度超快，國文科是強項表現出色，對於弱勢科數學，她也不放棄，專心聽講勤做筆記，體會經過思考才能學得透徹，最終數學獲得15滿級分。廖士菄學測59級分，是同學公認的不凡棋士，什麼事都能跟下棋扯上關係，他曾說：高中三年，好比為一盤棋，學測成績放榜的瞬間，就像挺過了最複雜的中盤混戰，結束了迷離的中局，還需要繼續堅持到底。

曾獲臺北市114年度原住民語(賽德克族語)市賽第一名，全國賽獲優等的劉睿服，當初是因電影啟發，自學賽德克語。這次得知學測52級分，心情十分激動，因為第一次模考只有34級分，那時的當頭棒喝也給了他向上的動力，改變作息，跟著老師的步伐，漸漸地在進步中找回自信。

黃麒安國小是班上學霸，進入國中後，同儕實力讓她一度失去自信，直到國三時在理化科找到興趣，也找到自己的讀書方式，有條理的統整，鞏固理解再練習題，如今，學測成績大躍進，如願達到58級分。

校長張師豪表示，校方全力協助同學們在接下來的申請入學與繁星推薦。針對部分科系，還特別規畫家長、教授、醫師及相關專家學者進行特訓，俾利學生能夠適性選擇手。今年在學測有亮眼的成績表現，感謝所有老師和家長們在背後的支持和鼓勵，點亮孩子的精彩未來。

東山高中129人4科50級分以上達台大錄取標準。 圖／東山高中提供
東山高中129人4科50級分以上達台大錄取標準。 圖／東山高中提供

東山高中35人國英數A 54級分達公費醫學系標準。圖／東山高中提供
東山高中35人國英數A 54級分達公費醫學系標準。圖／東山高中提供

