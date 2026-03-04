中原推大學體驗活動 學系探索落點分析助填志願

為幫助考生找到適合自己的志願，中原大學3月將舉行「大學體驗」系列活動，包括落點分析及志願選填講座、半導體學士學程簡介、學系探索體驗等，作為考生選填志願參考。

中原大學今天發布新聞稿指出，學科能力測驗成績於2月底公布後，考生3月即將進入選填志願與準備審查資料階段，這段時間若能實地走訪校園、了解各校系特色與學習環境，對於選填志願及準備資料會有很大幫助。

為協助考生探索校系，中原大學自3月起陸續推出「大學體驗」系列活動，3月7日上午10時將邀請升學輔導專家舉辦「落點分析及志願選填」講座，幫助考生找到適合自己的方向；當日還會舉辦「半導體產業學士學程簡介」講座，介紹課程架構、學習規劃與未來發展。

除了講座外，中原大學提到，3月7日下午也同步規劃多場學系探索體驗活動，讓學生能深入認識不同領域，作為後續選填志願與準備備審資料的參考。

針對近年社會關注的AI工具應用議題，中原大學招生長紀登元提醒，雖然AI在資料蒐集與文字潤飾上是強大助手，但準備審查資料時，必須守住「倫理」與「真實性」，避免依賴AI憑空生成內容或直接使用AI生成內容上傳，有作品類成果的考生若有AI協作，應呈現AI生成字樣。

紀登元表示，透過參與高中生大學體驗系列活動，考生不僅能更清楚自己的落點，也能學習如何將AI作為「加分工具」而非「替代工具」，讓學習方向與審查資料準備都能精準對位。