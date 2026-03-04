快訊

台東高中學測亮眼 數理班自然科表現突出

中央社／ 台東縣4日電

115學年度大學學科能力測驗成績日前公布，國立台東高中數理班成績出色，數學A和自然科都有16名學生達頂標，全班平均逼近全國頂標。

台東高中秘書劉香蘭今天透過訊息告訴中央社記者，台東高中學測成績公布，數理班4科（國文、英文、數學A、自然）各科多項指標高於全國前標水準，今年數學A難度雖有提高，但有16人達頂標，自然科也有16人達頂標，全班平均逼近全國頂標，顯現學生數理科具備扎實基礎與高穩定度。

另外，英文與數學A平均成績皆優於全國前標，國文科平均高於均標，展現數理邏輯與語文理解並進的競爭力。

劉香蘭表示，高分群學生表現亮眼，4科總級分（數A+自然或數B+社會）50級分以上共18人。其中陳麒畯自然組4科全達頂標，總級分58級分，為台東區表現最佳學生。另外，李庭安、盧嘉營等社會組（國文+英文+數B+社會）總級分亦達56級分，展現各科均衡發展的實力。

陳麒畯透過學校表示，感謝一路求學以來新生國中與台東高中的師長指導，也感謝參與物理、數學、生物人才培育班時，大學教授們幫助開拓視野與深化學習。

台東高中表示，今年學生整體成績呈現自然與數學A穩健突出、英文持續精進、國文穩定發揮的態勢，顯示學校長期深耕數理教學、探究實作訓練與學科整合培養的成果。未來將持續鼓勵學生善用自然與數學優勢，積極挑戰理工醫農相關學系，同時強化語文能力，提升整體升學競爭力。

